Albese Volley i risultati delle giovanili.

Albese Volley U14 vincono al tie break, ko in casa per le baby U13

Ancora un fine settimana intenso e ricco di emozioni per il settore giovanile dell’Albese Volley. Sorridono le Under18 che vincono sul velluto mentre soffrono ma la spuntano al tie break le Under14. Sconfitta casalinga per le baby Under 13.

Under 18: colpo grosso con l’Alebbio

Troppo forti le orange del CS Alba che impongono la loro superiorità tecnica sul campo dell’Alebbio che deve arrendersi con un secco 0.3. Le U18 del CS Alba torneranno in campo sabato 21 in casa dell’Intercomunale

Il tabellino di Alebbio-CS Alba 0-3

parziali 13-25, 13-25, 12-25

Under 14 vittoria da brividi al tie break

Vittoria per cuori forti quella messa a segno dalle baby under14 orange che dopo aver vinto il primo set in scioltezza si sono fatte raggiungere nella seconda partita dalle ospiti. Nuovo vantaggio nella terza gara ma Valbreggia ha il merito di non mollare e dopo aver impattato sul 21-21 il quarto set lo va a vincere in volata. Si decide tutto al tie break dove le locali dopo una grande equilibrio la spuntano per 15-13. Ora doppio impegno ravvicinato per le u14: stasera, mercoledì 18, in casa contro Figino, poi domenica 22 sul campo del Lipomo

Il tabellino di Cs Alba- valbreggia 3-2

parziali 25-13, 19-25, 25-22, 22-25, 15-13

Under 13 ko casalingo con Lariointelvi

Perdono con l’onore delle armi le cucciole del CS Alba che lottano per 4 set ma devono cedere al LarioInteli tra le mura amiche. Le under13 torneranno in campo domenica 22 in casa contro Valbreggia per provare il riscatto.

Il tabellino di Cs alba – Lariointelvi 1-3

parziali 24-26, 25-16, 20-25, 21-25)

