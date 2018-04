Albese Volley il campionato di B1 si ferma.

Albese Volley la Tecnoteam ieri ha giocato un’amichevole con la nazionale U17 prima della sosta

Ultimi fatiche per l’Albese Volley prima della sosta per le feste pasquali. Dopo la vittoria ottenuta al tie break in campionato al PalaPedretti contro il Garlasco, la Tecnoteam Albese in questi giorni ha continuato ad allenarsi agli ordini di coach Sara Mazza e proprio mercoledì ha giocato un utile test amichevole al centro Pavesi di Milano contro la Nazionale Under 17 che si sta allenando per preparare i campionati europei di categoria. Con le promesse azzurre la Tecnoteam ha disputato un ottimo allenamento giocando 5 set a buon ritmo. Perso il primo set la squadra di coach Mazza ha poi vinto gli altri imponendosi alla fine con il punteggio di 4-1. Ora come detto, dopo l’ultimo allenamento di ieri sera, lo staff ha concesso alcuni giorni di pausa per Pasqua. La ripresa è prevista per settimana prossima quando la Tecnoteam inizierà a preparare la trasferta di sabato 7 aprile a Cagliari contro il fanalino di coda. Poi finale di stagione intenso con gli scontri diretti con tutte le formazioni di vertice: Lilliput in casa, poi doppia trasferta ad Offanengo e a Gorla per chiudere la regular season al PalaPedretti contro la prima in classifica Eurospin Sara Pinerolo.

La classifica di B1

Eurospin Sara Pinerolo 57 punti; Lilliput Settimo Torinese 51; Abo Offanengo 47; Florens Re Marcello Vigevano 43; Don Colleoni Trescore Balneario 40; Arredo Frigo Acqui Terme 35; Capo d’Orso Palau 34; Tecnoteam Albesevolley, Pneumax Lurano 32; Volley 2001 Garlasco 29; Volley Parella Torino 18; Brembo Volley Team 12; Cosmel Gorla 11; Alfieri Cagliari 0.

