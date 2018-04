Albese Volley i risultati del settore giovanile.

Albese Volley solo le Under14 perdono ma al tie break

E’ stato un ottimo weekend sportivo per l’Albese Volley che, non solo ha conquistato un successo corsaro con la prima squadra in serie B1 ma ha mietuto successi anche con il suo settore giovanile. Hanno vinto infatti le formazioni Under13, Under16 e Under18 e il fine settimana sarebbe stato addirittura perfetto se le U14 non avessero perso con onore al tie break.

Under13: domato l’Orsenigo Volley

Bella e convincete vittoria delle baby orange in casa contro l’Orsenigo Volley “matato” in tre set con una progressione autoritaria e un buon gioco. Le Under13 del CS Alba torneranno in campo domenica 15 aprile ancora in casa contro il Lariointelvi

Tabellino di Cs Alba – Orsenigo Volley 3-0

parziali set 25-15, 25-11, 25-11

UNDER14: ko con onore a Senna al tie break

Occasione persa per le U14 del CS Alba che a Senna hanno sfiorato il colpo esterno ma lo hanno visto svanire al tie break. Dopo aver vinto i primi due set infatti le baby arancioni si son fatte rimontare e pareggiare dalle locali che poi nella partita decisiva si sono imposte per 15-9. Prossima gara per U14 del CS Alba è fissata per domenica 15 in casa contro Valbreggia.

Il tabellino di Senna – Cs Alba 3-2

parziali set 22-25, 18-25, 25-17, 25-18, 15-9

UNDER 16: bel colpo corsaro ad Arosio

Bel colpo esterno per le Undr16 del CS Alba che nel weekend hanno sbancato il campo di Arosio con un secco 3-0. Pronti via e le ospiti sono state brave a prendere in mano la gara e a vincere le prime due partite. Poi nel terzo set Arosio ha provato a riaprire i giochi ma sul 19-22 è crollato. Le Under16 del CS Alba torneranno in campo per la prossima gara sabato 21 aprile ospiti in casa del Mariano.

Il tabellino di Arosio- Cs Alba 0-3

Parziali set 14-25 9-25 21-25

UNDER 18: Canzo “matato” 3-0

Prova autoritaria e vittoria meritata per le grandicelle arancione che in casa non hanno lasciato scampo al Canzo “matato” con un secco 3-0. Padroni di casa sempre in controllo già nel primo set per poi volare via e vincere anche le altre due partite. Le under18 del CS Alba torneranno in campo sabato 14 aprile quando renderanno vista alle comasche dell’Alebbio.

Il tabellino di Cs Alba – Canzo 3-0

Parziali set 25-17, 25-17, 25-14

