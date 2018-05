Basket 3 contro 3: torna il playground sul Lario.

Basket 3 contro 3 aperte le iscrizioni per il torneo

Baskettari di tutto la provincia la vostra stagione sta per iniziare, la stagione calda del basket 3 contro 3 è infatti pronta ad aprirsi. Si è messa in moto la macchina organizzativa della seconda edizione del Jab Streetball 3vs3 Tournamnet il playground organizzato dai due ex cestisti canturini Giacomo Bloise e Abass Awudu che ha avuto un grande successo la scorsa estate in riva al lago di Como.

Il 3contro 3 è pronto a sbarcare ancora sul primo bacino del Lario, in piazza Cavour a Como il 7 e 8 luglio per una due giorni di basket divertimento, musica e goliardia. I campi sono già pronti per essere posizionati, e nella testa di tutti ci sono ancora le immagini di una prima edizione fantastica, che ha visto trionfare i Buffoni, che cercheranno di difendere il loro titolo. In campo bene cinque categorie: SENIOR (nati dal 2002), PINK (nate dal 2003), JUNIOR (nati tra il 2001 e 2004), KIDS (Under13 nati/e tra 2005 e 2007), Under10 (nati tra 2008 e 2010). Anche quest’anno i vincitori della tappa comasca parteciperanno alle finali nazionali Fisb che si svolgeranno a Riccione, dove potranno confrontarsi con i vincitori degli altri tornei italiani.

Informazioni e iscrizioni

Per informazioni e iscrizioni scrivere a jabstreetball@gmail.com oppure tramite whatsapp al numero tel. 3339204707

– 5 giocatori max per ogni squadra; il costo di iscrizione sarà di 15 euro a persona per le categorie senior, pink e junior, mentre per i kids 10 euro, comprensivi di assicurazione, food & beverage, double da gioco e sacca, gadget e altre sorprese.

– Obbligatorio per partecipare al torneo sarà presentare la copia del certificato medico di buona salute in occasione del primo giorno di Jab Streetball.

