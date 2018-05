Basket C Gold 1° turno playoff e 2° playout.

Basket Gold già mercoledì 9 le gare2 di entrambe le serie

Terminata la regular season il campionato di Basket C Gold ha aperto ufficialmente la roulette dei playoff e dei playout. In campo anche due portacolori brianzole: la Verga Vini Virtus Cermenate che ha debuttato nei playoff con una sconfitta esterna e invece Le Bocce Erba che ha inaugurato con una vittoria il secondo turno dei playout. Ma già mercoledì 9 si tornerà in campo per le gare 2 di entrambe le serie: Cermenate-Juvi Cremona (ore 21) e Cerro Maggiore-Le Bocce Erba (ore 21). Eventuali gare3: sabato 12 ore 21 Cremona-Cermenate, domenica 13 Erba-Cerro (ore 18).

Play off: 1° turno gara1 Cermenate ko

Il tabellino di JUVI Cremona – Virtus Cermenate 63 – 44

Parziali 18-10, 33-19, 48-27 (serie 1 – 0)

JUVI Cremona: Ndiaye 10, Belloni 13, Gorla 9, Cazzaniga 9, Bozzetti 2, Radunic 16, Vacchelli 2, Mantovani, Stagnati 2, Bernardi, Sbernardori. All. Brotto

Virtus Cermenate : Bianchi, Ballarate 8, Villa 10, Pellizzoni 4, Ukaegbu 4, Aceti 8, Galasso, Scuratti 2, Marinoni ne, Broggi 8. All. Grassi

Playout: 2° turno gara1 Erba ok

Il tabellino di Le Bocce Erba -Cerro Maggiore 79 – 58 Parziali 16-11, 23-12, 39-23 (serie 1 – 0)

Le Bocce Erba: Smaniotto 16, Rigamonti 9, Brambilla 14, Romanò 12, Colombo T. 8, Ceppi 10, Sironi, Corti 4, Crippa, Cesana, Valsecchi, Spreafico 6. All. Testa

Pall. Cerro Maggiore : Cassano 6, Pastori 1, Antonini, Trentini 7, Marranzano, Puglisi 15, Rossetti 15, Beretta 4, Meraviglia ne, Giarardin 7, Morandi ne, Bianchi 3. All. Legramandi

