Fine settimana delicatissimo per le due squadre lariane di Basket C Gold. Ultimi 40’ nella Poule Promozione per la Verga Vini Virtus Cermenate che domani sera sarà ospite del Basket Iseo (ore 21) per provare a riscattare la recente sconfitta esterna sul campo del Pizzighettone e prepararsi al meglio ai playoff.

Il programma dell’ultimo turno Poule Promozione

Domani sabato 28 aprile ore 21: Iseo-Cermenate, Nuova Vigevano-Juvi Cremona, Pizzighettone-Nervianese, Mortara-Evolut Romano, Gazzada Schianno-Piadena, Robur Saronno-Lumezzane, Milanotre-Libertas Cernusco, Cislago-Pall. Milano.

Classifica Poule Promozione

Nuova Vigevano 42; Juvi Cremona 32; Piadena, Gazzada Schianno 28; Robur Saronno 24; Iseo 22; Mortara, Milanotre, Libertas Cernusco 20; Pall. Milano, Pizzighettone, Evolut Romano 18; Nervianese 16; Verga Vini Virtus Cermenate, Lumezzane 14; Cislago 2.

Playout: bella decisiva per Erba

Sabato di fuoco quello che attende domani sera Le Bocce Erba che a Lissone (ore 21) si giocherà la salvezza alla bella del 1° turno playout contro la Galvi. La serie infatti è tornata sull’1-1 dopo il successo colto dal Lissone a Erba mercoledì sera che ha impattato il colpo corsaro de Le Bocce in gara1. Ricordiamo che la squadra vincente sarà salva mentre la perdente dovrà sfidare nel secondo turno di playout (sempre al meglio delle tre partite ma con il fattore campo a favore) il Cerro Maggiore che ha perso il suo spareggio con la Sanse Cremona.

Già terminate le altre tre serie playout: Agrate Brianza-Manerbio 2-0 (gara1 64-52, gara2 94-59), Arcisate-Gallarate 2-0 (gara1 80-73, gara2 80-56) e Sanse Cremona-Cerro Maggiore 2-0 (gara1 69-51, gara2 96-86).

