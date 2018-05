Basket C Gold weekend caldo per le due squadre nostrane.

Basket C Gold domenica spareggio salvezza per Le Bocce Erba

Sarà un weekend caliente per le due squadre di basket C Gold. La Virtus Cermenate infatti sabato 5 aprirà il 1° turno dei playoff mentre domenica 6 sarà la volta de Le Bocce Erba che ospiterà la prima partita dello spareggio salvezza contro Cerro maggiore.

Playoff: Cermenate sfida Cremona

Chiusa al 15° posto la Poule Promozione, la Verga Vini Cermenate da sabato 5 maggio aprirà la sua avventura nei playoff. Nel 1° turno il team gialloblù sfiderà la seconda forza della Poule la Juvi Cremona che nella stagione regolare aveva vinto il girone A lombardo. Una sfida al meglio delle tre partite che scatterà come detto sabato 5 sul campo di Cremona (ore 21), gara2 a Cermenate mercoledì 9 (ore 11) mentre l’eventuale bella sarà ancora a Cremona sabato 12 (ore 21). La vincente nel 2° turno sfiderà la vincente della serie Mortara-Pall. Milano.

La classifica finale della Poule Promozione

Nuova Vigevano 44; Juvi Cremona 32; Piadena 30; Gazzada Schianno 28; Robur Saronno 26; Iseo 24; Mortara, Milanotre 22; Libertas Cernusco, Pall. Milano, Pizzighettone 20; Evolut Romano Basket 18; Nervianese 16; Lumezzane, Verga Vini Virtus Cermenate 14; Cislago 2.

Playout: Erba al duello decisivo con Cerro

Dopo aver ingoiato il boccone amaro della sconfitta in gara 3 del 1° turno playout contro Lissone, Le Bocce Erba è pronta a tornare in campo per il secondo duello salvezza contro il Cerro Maggiore. Un autentico spareggio che Le Bocce potrà giocare con il fattore campo a favore: a cominciare da gara1 in programma domenica 6 maggio al PalaErba (ore 18), gara 2 a Cerro Maggiore mercoledì 9 (ore 21) ed eventuale bella ancora al PalaErba domenica 13 (ore 18).

