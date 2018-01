Basket giovanile al via il Trofeo Citterio.

Basket giovanile dal 3 al 7 gennaio tre tornei al PalaErba

Erba per cinque giorni è la capitale del basket giovanile. Ieri infatti ha preso il via ufficialmente la decima edizione del Trofeo Gianluca Citterio la manifestazione di basket giovanile, organizzata dalla Pallacanestro Le Bocce Erba con il patrocinio del Comune di Erba in memoria del giovane giocatore brianzolo scomparso, diventata un evento tradizionale nel panorama nostrano che quest’anno si gioca appunto dal 3 al 7 gennaio. L’edizione 2018 vede in campo ben tre tornei Under13, Under15 e Under18 maschili che nei primi gironi disputeranno la fase eliminatoria mentre sabato e domenica si giocheranno tutte le finali. Ieri si sono giocate le prime partite.

Torneo U13: brutto ko per Cantù

Nel torneo Under13 Bergamo ha battuto Seregno 82-33 mentre Cantù è stata domata dall’Urania Milano per 33-78. Oggi giovedì 4 Cantù-Masters Carate (ore 11), Le Bocce Erba-Bergamo (19); domani venerdì 5 Urania-Masters Carate (11), Le Bocce Erba-Seregno (19); sabato 6 ore 12 finale 5°-6° posto; domenica 7 ore 12 finale 3°-4° posto, ore 16 finalissima 1°-2°-posto.

Torneo U15: subito a segno Le Bocce Erba

Nel torneo Under15 le prime gare hanno sorriso ai padroni di casa de Le Bocce Erba che hanno superato in volata Biella per 54-52 mentre Cantù è stata battuta da Lissone per 57-67. Oggi giovedì 4 Oleggio-Lissone (ore 13), Le Bocce Erba-Seregno (21); domani venerdì 5 Biella-Seregno (13), Cantù-Oleggio (17); sabato 6 ore 14 finale 5°-6° posto; domenica 7 ore 14 finale 3°-4° posto, ore 18 finalissima 1°-2°posto.

Torneo Under18: doppio stop per Erba e Cantù

Giocate ieri anche le prime gare del torneo Under18 con un doppio stop per le due formazioni nostrane. Cantù ha perso dal Bernareggio per 71-74 mentre i locali de Le Bocce Erba sono stati beffati di misura dal Basket lecco per 64-65. Oggi giovedì 4 Arcisate-Bernareggio (ore 15), Robur Varese-Lecco (17); domani venerdì 5 Cantù-Arcisate (15), Le Bocce Erba-Robur Varese (21); sabato 6 ore 16 finale 5°-6° posto, ore 18 finale 3°-4° posto, ore 20 finalissima 1°-2° posto.

Ricordiamo che l’ingresso al Palaerna è gratuito per tutte le partite. Inoltre l’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alle associazioni “La vita è un dono” e “l’Ancora”.