E’ sempre in campo il basket giovanile nostrano non solo con i campionati maschilie e femminili ma anche con le selezioni provinciali. Questa volta tocca alla rappresentativa provinciale maschile dei nati nel 2005 che si ritroverà in questa settimana per il suo secondo allenamento stagionale. Il Comitato Provinciale FIP di Como Basket giovanile ha infatti convocato per l’allenamento in programma a Cermenate presso il Palazzetto Comunale di via Montale 1 per giovedì 25 gennaio 2018 dalle ore 18.30 alle 20 ben 23 atleti provenienti da molte realtà del nostro territorio. Ben nove cestisti sono del Team Abc Cantù, tre della Virtus Cermenate e due della Casa della Gioventù Erba, GS Villa Guardia e Indipendente Appiano Gentile. Il secondo appuntamento sulla strada che porta verso il tradizionale Trofeo delle Province.

Ecco tutti gli atleti lariani convocati

– BALLABIO EDOARDO A.S.D. BASKET S.AMBROGIO

– BANFI EMANUELE A.S.D. BASKET ROVELLO

– BERGNA ALESSANDRO ASD TEAM ABC CANTU’

– BUSCEMA CRISTIAN G.S.DIL. VIRTUS CERMENATE

– CARTA FEDERICO ASD TEAM ABC CANTU’

– CATTANEO LUCA ASD TEAM ABC CANTU’

– CEMMI LEONARDO ASD TEAM ABC CANTU’

– CLERICI FILIPPO ASD TEAM ABC CANTU’

– COZZA FILIPPO ASD BLACKCOURTH BK CUCCIAGO BULLS

– GREPPI RICCARDO ASD TEAM ABC CANTU’

– GUZZETTI ALESSIO A.S. DIL. BASKET 2000 TURATE

– MAGGIONI MATTEO G.S. VILLAGUARDIA

– MARCOLONGO FRANCESCO A.DIL. PALL. FIGINO

– MATEI ROBERT MARIAN CASA DELLA GIOVENTU’ A.S.D.

– MERONI GREGORIO ASD TEAM ABC CANTU’

– MOROTTI ANDREA G.S.DIL. VIRTUS CERMENATE

– PICARELLI NICOLO’ CASA DELLA GIOVENTU’ A.S.D.

– PICOZZI GIORGIO U.S. DIL. INDIPENDENTE

– PINI ALESSIO G.S. VILLAGUARDIA

– PINTONELLO LUCA ASD TEAM ABC CANTU’

– SOMASCHINI MATTEO G.S.DIL. VIRTUS CERMENATE

– TOSETTI CARLO ASD TEAM ABC CANTU’

– VEZZOLI PIETRO U.S. DIL. INDIPENDENTE

Questo lo Staff tecnico della selezione lariana

Allenatore: DEANDREA CHRISTIAN

Assistente: BORGHETTI MATTEO

Preparatore fisico: FAVERIO DEBORAH

Referente Tecnico Provinciale: COSTACURTA MATTIA

Delegato CPA Como: RUMI ALESSANDRO

