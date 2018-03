Basket Giovanile si è aperto il Trofeo delle Regioni 2018.

Basket Giovanile lombardi ok all’esordio con la Liguria, oggi seconda gara contro il Veneto

Buone notizie per il basket giovanile nostrano. E’ iniziata con il piede giusto l’avventura dei due giovani cestisti canturini del PGC, Stefano Elli e Tommaso Moscatelli, con la maglia della selezione Lombardia al Trofeo delle Regioni 2018 che dal 29 marzo al 2 aprile si giocherà sui campi della Brianza. Nella partita di ieri il team biancoverde allenato da Guido Saibene si è imposto contro l’Abruzzo per 94-68 trascinato dal brianzolo Moscatelli autore di ben 17 punti. Oggi pomeriggio alle 15 a Seregno (PalaSomaschini di via Porada) secondo impegno per la Lombardia maschile contro il Veneto, vittorioso all’esordio ieri contro la Sicilia; il risultato determinerà l’avversaria della Lombardia nel tabellone dei quarti di finale di sabato.

Il tabellino di Lombardia-Abruzzo 94-68

Parziali 27-18; 54-32; 76-54

LOMBARDIA: Bramati, Galicia 12, Leoni 8, Mora 8, Piccinini 2, Basso 8, Coulibaly 7, Elli 4, Fragonara 12, Moscatelli 17, Noble 5, Innocenti 11. All. Saibene.

GIRONE A – RISULTATI

Veneto-Sicilia 87-67; Lombardia-Abruzzo 94-68.

PROGRAMMA –

Oggi 30 marzo, ore 9 (Seregno): Sicilia-Abruzzo; ore 15 (Seregno) Veneto-Lombardia.

GIRONE B – RISULTATI

Emilia Romagna-Liguria 89-58; Piemonte-Puglia 71-42.

PROGRAMMA –

Oggi 30 marzo, ore 11.15 (Macherio) Emilia Romagna-Piemonte; ore 11.15 (Seveso) Liguria-Piemonte.

GIRONE C – RISULTATI

Lazio-Trentino Alto Adige 84-45; Marche-Umbria 83-43.

PROGRAMMA –

Oggi 30 marzo, ore 9 (Varedo): Trentino Alto Adige-Umbria; ore 15 (Varedo) Lazio-Marche.

GIRONE D – RISULTATI

Friuli Venezia Giulia-Campania 54-42; Toscana-Sardegna 68-71.

PROGRAMMA –

Oggi, ore 9.15 (Inverigo) Friuli Venezia Giulia-Sardegna; ore 15 (Inverigo) Toscana-Campania.

GIRONE E – RISULTATI

Basilicata-Molise 36-68; Calabria-Valle d’Aosta 96-67.

PROGRAMMA –

Oggi ore 11 (Seveso) Molise-Calabria; ore 17 (Seveso) Basilicata-Valle d’Aosta.

