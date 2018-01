Basket serie C si è giocato il 21° turno.

Basket serie C Le Bocce cede in casa a Gazzada, Virtus ko a Vigevano

Il 21° turno infrasettimanale di basket serie C è stato avaro di punti per le due nostre portacolori del girone B Silver entrambe sconfitte ieri sera contro le prime della classe. La Verga Vini Cermenate ha resistito solo un tempo contro la capolista imbattuta Nuova Vigevano che già all’intervallo è scappata via e non si è più voltata indietro. Resa onorevole tra le mura amiche per Le Bocce battuta al PalaErba ma solo nel finale dalla seconda forza 7 Laghi Gazzada Schianno. Con un Ceppi formato bomber il team di casa è infatti riuscito a tenere testa agli avversari per tutta la gara chiudendo avanti all’intervallo e cedendo solo alla distanza. Le Bocce e Verga Vini torneranno in campo già sabato 27 per il 22° turno: Erba renderà visita allo Sporting Milanotre (ore 18.30) mentre Cermenate ospiterà Opera (ore 21). Completeranno il 22° turno del girone B: sabato 27 Gallarate-Nerviano, Gazzada Schianno-Cislago, Mortara-Arcisate; domenica Cerro Maggiore-Nuova Vigevano.

Il tabellino di Nuova Vigevano- Virtus Cermenate 83-47

Parziali 19-12, 38-19, 61-29

Nuova Vigevano: Verri 14, Grugnetti 11, Boffini 14, Benzoni 17, Pilotti 11, Ferri 8, Moretti 2, Minoli 6, Bottacin, Bassi. All. Piazza

Virtus Cermenate: Broggi 7, Ballarate 4, Anzivino 4, Scuratti 10, Ukaegbu, Bianchi 2, Villa, Aceti 11, Pellizzoni 9, Galasso ne. All. Grasso

Il tabellino di Le Bocce Erba-7 Laghi Gazzada 77-83

Parziali: 17-20, 38-29, 52-55.

Le Bocce Erba: Smaniotto 10, Rigamonti 3, Corti, Colombo A. 2, Colombo T. 6, Ceppi 20, Sironi, Crippa 2, Cesana 2, Brambilla 11, Romanò 14, Spreafico 7. All. Testa.

Gazzada Schianno: Bolzonella 11, Passerini 24, Angiolini 7, Matteucci 12, Moraghi 6, Moalli 3, Dejace 15, Someschini E. 2, Verri 3, Martignoni ne. All. Zambelli).

Gli altri risultati del 21° turno

Nervianese-Mortara 98-79, Gallarate-Milanotre 65-79, Opera-Robur Saronno 66-56; stasera Arcisate-Cislago. Riposa Cerro Maggiore.

Classifica girone B Basket serie C Silver

Nuova Vigevano 38; Gazzada Schianno 30; Robur Saronno, Mortara 24; Milanotre , Virtus Cermenate 22; Nervianese 18; Opera 16; Arcisate 14; Le Bocce Erba, Cislago, Gallarate 12; Cerro Maggiore 4.

