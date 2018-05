Basket serie D playout amari.

Basket serie D fatali le gare2, nei playoff continua la corsa del Lomazzo

Brutte notizie per le portacolori nostrane del campionato di basket serie D. Ieri sera infatti sono retrocesse in Promozione sia la Ceres Albavilla che il Sidergorla Playgroud Team Cermenate. Fatali per entrambe le sconfitte subite dell gare 2 del 2° turno di playoff: Albavilla ha perso ieri malamente sul campo dell’Here You Can Pavia mentre il Sidergorla è stato battuto in casa dal Basket Bancole. Entrambe così salutano la serie D e vanno ad aggiungersi alla già retrocessa Giardino LVS Orsenigo. Buone notizie invece sul fronte playoff dove ieri sera l’Abc Lomazzo è riuscita ad impattare la serie contro la Virtus Olona mentre stasera la Novacaritas Appiano cerca di chiudere la serie contro Vercurago dopo il successo in gara1.

Playout gara 2 del 2° turno

Here you can Pavia – Ceres Albavilla 93 – 63 (serie 2 – 0)

Parziali 25-16, 49-31, 66-54

Here you can: Jimenez 4, Vai 4, Borges Da Silva 11, De Giorgio 15, DE Leon 11, Panara, Albiero 2, Di Falco 16, Bussoni, Intini, Ferrari 23, Antonini 7. All. Fiume

Ceres Albavilla: Castelletti 2, Ciceri 17, Urso 2, Fumagalli 15, Bellicchi 2, Ferraioli 25, Redenti, Lorini, Villa. All.Curioni

Playground Team – Basket Bancole 55 – 75 (serie 0-2)

Parziali 10-21, 27-33, 38-53

Playground Team: Colombo 2, Marinelli 7, Arnaboldi 3, Todeschini 7, Erba 6, Broggi 2, Bloise 10, Porro 2, Spinelli 2, Seregni 12, Proserpio 2, Pozzi. All. Marcantonio.

Basket Bancole: Ligabò 11, Ferriani 12, Panzarini 1, Modenini 20, Rizzi 2, Araldi 6, Iaquinta 23, Piona, Benincasa, Mezzadri. All. Rota.

Playoff gara 2 del 2° turno

ABC Pall. Lomazzo – Virtus Olona 57 – 52 (serie 1-1)

Parziali 12-3, 32-15, 36-32

ABC Pall. Lomazzo: Clerici 3, Incorvaia ne, Comerio 10, Bianchi 3, Galli 13, Galletti 10, Spedicato ne, Erba 5, Trebbi 0, Tomasini ne, Colombo 2, Cancian 11. All. Zandalini.

Virtus Olona: Castelli ne, Tacchini 19, Bigoni 6; Perico ne, Ferioli 2, Coppo 0, Mapelli 16, Diakhate 8, Palladini 0, Marotto 1, Bertani ne. All. Coppo.

Questa sera ore 21.30 gara 2 Medinmove Basket Vercurago – Novacaritas Appiano (serie 0-1)

