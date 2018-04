Como 2000 il punto dopo il 21° turno di B.

Como 2000 le lariane sconfiggono l’Orobica 1-0

Colpo grosso del Como 2000 che nel 21° turno del campionato di serie B femminile si è tolta lo sfizio di battere la capolista del girone B l’Orobica Bergamo vendicando il ko dell’andata per 3-1. Un colpaccio che certifica l’ottimo momento delle azzurre di mr Giuseppe Gerosa protagoniste di uno splendido girone di ritorno. La conferma è arrivata come detto domenica al Lambrone di Erba dove il Como 2000 ha giocato alla pari con la prima della classe: ha resistito in difesa ben diretta dal portiere Pini e poi ha sferrato il colpo decisivo grazie a Stefanazzi che al 26′ del secondo tempo ha insaccato sugli sviluppi di una punizione dal limite. Il Como 2000 tornerà in campo dopo la sosta pasquale tra 3 settimane quando renderà visita al Padova.

Il tabellino di FCF COMO 2000 – OROBICA BERGAMO 1-0

Marcatrici: 26’ s.t. Stefanazzi

FCF COMO 2000: Pini, Nascamani, Maschio, Stefanazzi, Cascarano, Viganò, Morosi, (45° p.t. Brazzarola) Badiali, Catelli, Mammoliti (45° s.t. Scarpelli), Galletti

A disposizione: Presutti, Scarpelli, Talarico, Fenaroli, Brazzarola , Roventi, Crapanzano. All. Gerosa

OROBICA BERGAMO: 1 Lonni 2 Milesi 8 Fodri 9 Vavassori 10 Barcella 18 Merli 19 Massussi (8 s.t. Poeta) 21 Brasi 22 Merli cristina 25 viscardi 48 Zamboni

A disposizione.5 Milesi 13 Bertazzoli 16 cirillo 20 Foiadelli 26 Madaschi 27 Parsani All. Marini

Arbitro. Papale di Torino.

Risultati del 21° turno girone B

Caprera –Padova 0-3, Atletico Oristano-Marcon 0-7, Azalee-Real Meda 2-4, Como-Orobica 1-0, Riozzese-Inter 0-5, Torres-Milan Ladies 0-3, Riposato FiammaMonza.

Classifica girone B

Orobica Bergamo 46; Inter 44; Real Meda 41; Milan Ladies 38; Marcon 32; Azalee 30; Como 26; Fiammamonza 24Riozzese 23, Padova, Torres 21; Oristano 7; Caprera 0.

Programma prossimo turno il 22°

Domenica 15 aprile: FiammaMonza-Caprera, Inter-Oristano, Marcon-Azalee, Milan-Riozzese, Orobica Bergamo-Torres, Padova-Como. Riposa Real Meda.

