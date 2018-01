Como 2000 Primavera sul velluto.

Como 2000 goleada per le giovani lariane che strapazzano in casa il fanalino di coda

Il 2° turno del girone di ritorno del campionato Primavera femminile ha regalato un comodo e ampio successo alla Como 2000 che sabato scorso sul campo amico del Lambrone di Erba ha battuto il fanalino di coda Fulgor Canonica d’Adda per 11-0. La partita è rimasta in equilibrio fino al 14′ del primo tempo quando Boldini ha aperto le marcature. Gara senza storia dominata dalle lariane, che ha permesso a mr Cincotta di fare ampie rotazioni. Da segnalare il buon esordio di Sara Meroni, classe 2003, autrice dell’ultima rete dell’incontro. La Primavera del Como 2000 tornerà in campo sabato 27 sul campo del Real Meda seconda in classifica e che all’andata pareggiò 1-1 al Lambrone di Erba.

Tabellino Como 2000-Fulgor Canonica d’Adda 11-0

Marcatrici: Bruno (3), Di Iorio (3), Ostini (2), Boldini, Franchetto e Meroni.

FCF Como2000: Casartelli, Castelletti, Franchetto, Cappelletti, Pozzoli, Occhiuto, Bruno, Valli, Di Iorio, Ostini, Boldini. A disposizione Colombo, Giuriani,Soave,Meroni, Spagna, Scarpelli S., Giannì. Allenatore: Stefano Cincotta.

Fulgor Canonica d’Adda : Vitali, Bonomi, Cavagnoli, Redaelli, Carlessi, Colombo, Abdel Aziz, Agazzi, Ganzarolli, Fumagalli, Palumbo. Allenatore: mister Ripamonti.

Arbitro: Condorelli di Saronno

Risultati del 17° turno girone A

Azalee-Riozzese 1-2, Como-Fulgor Canonica 11-0, Dreamers-Femminile Tabiago 5-0, Mozzanica-FiammaMonza 2-0, Orobica Calcio Bergamo-Milan Ladies 5-1, Real Meda-Mario Bettinzoli 8-0, rinviata Brescia Femminile-Inter. Ha riposato 3Team Brescia.

Classifica girone A

Inter Milano 41; Real Meda 40; Brescia Femminile 38; Mozzanica, FiammaMonza 32; Riozzese 30; Milan Ladies 29; Dreamers 23; Azalee 22; Como 20; Orobica Bergamo 16; 3 Team Brescia 9; Mario Bettinzoli 7; Femminile Tabiago 5; Fulgor Canonica 0.

Programma prossimo turno 18° girone A

Sabato 27 gennaio: Brescia Femminile-Dreamers, Tabiago-Orobica, FiammaMonza-3Team Brescia, Milan Ladies-Azalee, Fulgor Canonica-Mozzanica, Real Meda-Como 2000, Riozzese-Mario Bettinzoli. Riposa Inter.

