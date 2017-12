Per il Como 2000 il 2017 si chiude in bellezza.

Como 2000 ha battuto nel turno prenatalizio il fanalino Caprera

Dopo un lungo digiuno e ben 5 sconfitte, il Como 2000 ha ritrovato il gusto della vittoria proprio alla vigilia di Natale.

Nel turno prenatalizio giocato il 23 dicembre infatti il team lariano è tornato al successo battendo in casa il fanalino di coda Caprera per 3-1. Como che pur priva del capitano Cascarano ha provato fin da subito a fare la partita sfiorando il goal a più riprese prima con Badiali poi con Galletti quindi per ben due volte con Mammoliti. Al 37 ‘ Como passa in vantaggio meritatamente con Stefanazzi che di testa insacca su preciso cross di Badiali. Sulle ali dell’entusiasmo al 42′ le lariane trovano il raddoppio con un Mammoliti che si invola sulla destra e appena entrata in area trafigge il portiere ospite.

Il secondo tempo inizia con Caprera più aggressivo tanto che già al 5’ minuto accorcia le distanze grazie al colpo di testa di Lupo, lasciata sola dalla difesa comasca. La rete ospite scuote le comasche che sfiorano la terza rete più volte ma solo nel recupero riescono a trovarla con Brazzarola che fissa il definitivo 3-1 finale. Un successo che ci voleva perché fa morale dopo un periodo avaro di soddisfazioni e risultati ma oltretutto muove la classifica.Ora riposo lungo, dato, oltre che dalla pausa per le festività anche dalla giornata di riposo che spetta alla squadra comasca.

Il tabellino di FCF COMO 2000 – CAPRERA 3-1

FCF COMO 2000: Pini, Nascamani, Maschio, Sessa, Stefanazzi, Viganò, Morosi (44 st Scarpelli), Badiali, Talarico (17’st Catelli), Mammoliti (24′ st Brazzarola), Galletti.

A disposizione: Colombo, Confalonieri, Roventi, Crapanzano. All. Gerosa.

CAPRERA: Capporro, Gandy, Pirri, Comai, Sau, Petraglia, Cutillo, Ventrici, Lozza, Lupo, Ivaniuc. All. Giorgi

Arbitro: Scialla di Vicenza

I risultati dell’11° turno girone B di serie B

Sassari Torres-FiammaMonza 1-1, Azalee-Milan Ladies rinviata, Atletico Oristano-Orobica Bergamo 0-2, Como-Caprera 3-1, Real Meda-Inter Milano 0-2, Riozzese-Padova 1-2. Ha riposato Marcon.

Classifica Girone B

Inter Milano 27; Orobica Bergamo 24; Real Meda 20; Milan Ladies 18; Azalee Gallarate 17; FiammaMonza, Marcon, Riozzese 13; Padova 12; Sassari Torres 9; Como 2000 8; Atletico Oristano 4; Caprera 0.

Prossimo turno 12° d’andata

Caprera-Sassari Torres, FiammaMonza-Riozzese, Inter-Marcon, Milan Ladies-Real Meda, Orobica-Azalee, Padova-Atletico Oristano. Riposa Como 2000.