Como 2000 il team lariano battuto 4-0 a Monza

Non si ferma la crisi del Como 2000 nel campionato di serie B femminile. Il team lariano infatti anche domenica, nel penultimo turno d’andata del girone B è stato travolto sul campo del FiammaMonza per 4-0. Con due reti per tempo le locali hanno chiuso la pratica non facendo sconti né regali alle lariane di mr Gerosa che ci hanno provato ma non hanno mai davvero impensierito le rivali. Ora, prima della sosta, l’FCF Como 2000 giocherà un’amichevole a Vittuone martedì 19 alle ore 20.30 contro l’Under 23 della Regione Lombardia che anticiperà la sfida di sabato 23 al Lambrone di Erba (alle ore 14.30) contro il Caprera che chiuderà di fatto il girone d’andata di serie B.

Il tabellino di FiammaMonzaA-COMO 2000 4-0

Marcatori: Belloni al 21’pt, Pezzotta al 32′ pt, Rossini al 10′ e 28′ st.

Fiammamonza: Gironi, Foti Redolfi Callovini Nuzzo Agosta, Brambilla, Belloni, Gaburro, Cambiaghi e Pezzotta. Allenatore: Luca Cantalupo.

FCF COMO 2000: Pini, Nascamani, Maschio (Confalonieri al 38’st), Sessa (Crapanzano al 40′ st), Stefanazzi, Viganò, Cascarano, Morosi (Talarico al 35′ st), Mammoliti, Galletti (Catelli al 21′ st), Badiali (Roventi al 28′ st). Allenatore: Giuseppe Gerosa.

Arbitro: Deprato di Udine

I risultati del 10° turno girone B serie B

Milan Ladies-Atletico Oristano rinviata, Padova-Sassari Torres 1-1, Inter Milano-Azalee 2-1, Marcon-Real Meda 2-0, Orobica Bergamo-Riozzese 3-0. Riposato Caprera.

Classifica girone B serie B

Inter Milano 24; Orobica Bergamo 21; Real Meda 20; Milan Ladies 18; Azalee Gallarate 17; Marcon , Riozzese 13; FiammaMonza 12; Padova 9; Sassari Torrse 8; FCF Como 5; Atletico Oristano 4; Caprera 0.

Programma 11° turno andata serie B

Sabato 23 dicembre: ore 14.30 FCF Como 2000-Caprera, Sassari Torres-FiammaMonza, Azalee-Milan Ladies, Atletico Oristano-Orobica Bergamo, Real Meda-Inter Milano, Riozzese-Padova. Riposa Marcon.