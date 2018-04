Como 2000 il punto al 22° turno di B donne.

Como 2000 il Padova serve il poker alle lariane

Brutta sconfitta esterna per il Como 2000 nel 22° turno del campionato di calcio femminile di serie B. Il team lariano infatti è stato travolto domenica pomeriggio alla stadio Vermigli di Padova dal team locale che ha servito alle biancoazzurre un secco poker. Il 4-1 finale è però un risultato troppo severo per la squadra diretta da mr Giuseppe Gerosa che ora tornerà in campo tra le mura amiche domenica 22 aprile per provare il riscatto contro il FiammaMonza che all’andata s’impose a domicilio con un perentorio 4-0.

I risultati del 22° turno girone A

Inter-Atletico Oristano 8-0, FiammaMonza-Caprera 15-0, Marcon-Azalee 0-0, Milan Ladies-Riozzese 3-1, Orobica Bergamo-Torres 8-0, Padova-Como 4-1. Ha riposato Real Meda.

Classifica girone A serie B

Orobica Bergamo 49; Inter 47; Milan Ladies 44; Real Meda 41; Marcon 33; Azalee Gallarate 31; FiammaMonza 27; Como 2000 26; Padova 24; Riozzese 23; Torres 21; Atletico Oristano 7; Caprera 0.

Programma del 23° turno girone A

Domenica 22 aprile ore 15 Como-FiammaMonza, Torres-Padova, Oristano-Milan Ladies, Azalee-Inter, Real Meda-Marcon, Riozzese-Orobica Bergamo. Riposa: Caprera.

Anna Catelli convocata con l’Italia Under16

A risollevare il morale in casa del Como 2000 è arrivata una bella notizia tinta d’azzurro. La giovane classe 2002 Anna Catelli è stata infatti convocata con la nazionale italiana Under16 di Nazzarena Grilli che parteciperà al Torneo delle Nazioni in programma a Cormons in Friuli dal 25 al 29 aprile. Le azzurrine sfideranno mercoledì 25 aprile la Slovenia, poi giovedì 26 gli Usa e sabato 28 l’Iran. Domenica 29 le finali.

