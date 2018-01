Como 2000 Primavera ko a Monza.

Como 2000 sconfitta pesante per le comasche col FiammaMonza

Il girone di ritorno del campionato regionale di calcio Primavera femminile è iniziato nel modo più beffardo per la squadra del FCF Como 2000 che nel weekend scorso è stata battuta a Monza per 2-0. Un risultato troppo severo per il team lariano che sul sintetico del Sada ha disputato una delle migliori prestazioni dell’anno che avrebbe meritato un esito ben diverso. Dopo una prima frazione equilibrata e chiusa a reti bianche, la ripresa si è aperta nel segno delle lariane che a più riprese hanno sfiorato il goal mettendo in difficoltà le padroni di casa. Nel momento di massimo forcing però il FiammaMonza ha trovato il vantaggio con un tiro dalla distanza di Diana Di Bella che ha beffato il portiere comasco Lucrezia Colombo. Subita la rete il Como 2000 si è rituffato in avanti ma ha subito la seconda doccia gelata all’85’ quando su una punizione dalla trequarti Dattero ha insaccato di testa sancendo il 2-0 finale. Amareggiato il tecnico comasco Stefano Cincotta a fine gara vedendo uscire dal campo le sue ragazze a capo chino: “Sono però soddisfatto per la prestazione non potevo chiedere di più: è una Como 2000 con una mentalità nuova, andiamo avanti più fiduciosi dopo questa bellissima prestazione”. La primavera del Como 2000 tornerà in campo sabato 20 al Lambrone di Erba per ospitare il fanalino di coda Fulgor Canonica D’Adda già battuto all’andata per 1-7..

Il tabellino di Monza -Como 2000 2-0

Marcatrici: Di Bella (F), Dattero (F)

FiammaMonza: Zanchi, Raducu (Valente dal 46′), Dattero, Citterio, Rovelli, Dadati (Roversi dal 61′), Castro, Salvo, Di Bella (Boccuzzi dal 87′), Baratti (Carlucci dal 67′), Colombo (Gritti dal 89′). Allenatore: Emanuele Stroppa.

FCF Como2000: Colombo, Franchetto, Spagna (Cappelletti dal 84′), Scarpelli M., Pozzoli, Confalonieri, Roventi, Occhiuto (Valli dall’86′), Bruno, Ostini, Boldini. Allenatori: Stefano Cincotta e Caterina Magatti.

Arbitro: Longoni di Seregno

I risultati del 16° turno Primavera

Inter Milano-3Team Brescia 6-1, Femminile Tabiago-Brescia Femminile 1-1, Milan Ladies-Dreamers 4-2, Fulgor Canonica-Mario Bettinzoli 0-4, Riozzese-Orobica Calcio Bergamo 1-0, Real Meda-Azalee 2-1. Riposa: Mozzanica

Classifica Primavera

Inter Milano 41; Brescia Femminile 38; Real Meda 37; FiammaMonza 32; Milan Ladies, Mozzanica 29; Riozzese 27; Azalee Gallarate 22; Dreamers 20; Como 2000 17; Orobica Bergamo 13; 3Team Brescia 9; Mario Bettinzoli 7; Femminile Tabiago 3; Fulgor Canonoica 0.

Programma prossimo turno, il 17°

Sabato 20: Azalee-Riozzese, Brescia Femminile-Inter, Como-Fulgor Canonica, Dreamers-Tabiago, Mozzanica-FiammaMonza, Orobica Bergamo-Milan Ladies, Real Meda-Marco Bettinzoli. Riposa 3 Team Brescia.