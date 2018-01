Como 2000 colpo corsaro in Sardegna.

Como 2000 successo sul campo della Torres con una rete di Mommoliti

Si chiude in bellezza il girone d’andata del campionato di calcio serie B femminile per il Como 2000. La squadra lariana infatti nel weekend ha messo a segno un colpo corsaro pesante andando a vincere in Sardegna sul campo della Torres Sassari per 1-0. Decisiva la rete segnata al 31′ del primo tempo da Francesca Mommoliti che ha permesso alle azzurre comasche di portare a casa tre punti preziosissimi per morale e classifica. Ora il Como 2000 si preparerà per iniziare al meglio anche il girone di ritorno che lo vedrà domenica 21 rendere visita alla Riozzese (ore 14.30) per provare a vendicare la sconfitta subita nel match d’esordio in campionato sul campo amico del Lambrone per 0-3.

I risultati del 13° turno ultimo andata

Atletico Oristano-FiammaMonza 0-4, Azalee Gallarate-Padova 5-1, Real Meda-Orobica Bergamo 2-2, Riozzese-Caprera 3-1, Sassari Torres-Como 2000 0-1, Marcon-Milan Ladies 1-0. Ha riposato Inter Milano.

Classifica al giro di boa

Inter Milano 30; Orobica Bergamo 28; Milan Ladies 24; Real Meda 21; Azalee Gallarate 20; Fiammamonza 19; Marcon, Riozzese 16; Padova 15; Sassari Torres 12; Como 2000 11; Atletico Oristano 4; Caprera 0.

Prossimo turno 14°, primo di ritorno

Domenica 21 gennaio ore 14.30: Riozzese-Como Atletico Oristano-Caprera, Azalee-FiammaMonza, Inter Milano-Milan Ladies, Marcon-Orobica Bergamo, Real Meda-Padova. Riposa Sassari Torres.

Giovanili: Catelli convocata con l’Italia U16

Intanto buone nuove tinte d’azzurro per il Como 2000. La baby Anna Catelli è stata convocata per lo stage della nazionale italiana under 16 ,agli ordini della mister Nazzarena Grilli ,che si svolgerà a Coverciano dal 16 al 21 gennaio dove si sosterrà anche un’amichevole contro la nazionale della Slovenia..