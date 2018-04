Como 2000 risultati del settore giovanile.

Como 2000 vincono Primavera, Giovanissime e le baby Esordienti

Le belle notizie in casa del Como 2000 non arrivano solo dalla squadra di serie B ma anche dal suo settore giovanile. Nell’ultimo fine settimana infatti la cantera azzurra ha regalato una bella tripletta di successi con Primavera, Giovanissime e le baby Esordienti.

Primavera: che manita corsara

Mario Bettinzoli-FCF Como 2000 0-5

Nel 26° turno del girone A Primavera pronto riscatto del Como 2000 che dimentica l’ultimo ko contro le Azalee e va a vincere sul campo del Mario Bettinzoli rifilando una “manita”. Prossima partita lunedì 2 aprile in casa contro il Dreamers (ore 15.30).

Risultati del 26° turno

Brescia-Monza 3-0, Tabiago-Fulgor Canonica 7-2, Milan-Real Meda 3-2, Mario Bettinzoli-Como 0-5, Orobica Bergamo-3Team Brescia 6-1, Azalee-Mozzanica 0-2, Inter-Riozzese n d, Ha riposato Dreamers.

Classifica girone A

Brescia Femminile 62; Inter 59; Mozzanica 53, Milan 48; Meda 46; Monza 41; Riozzese 40; Azalee 35; Como 32; Dreamers 29; Orobica Bergano 24; Tabiago 14; 3 Team Brescia 12; Mario Bettinzoli 7; Fulgor Canonica 0.

Giovanissime: suonano la sesta

Bella vittoria casalinga per le Giovanissime lariane che dopo aver pareggiato 1-1 il primo tempo cambiano marcia e dilagano nella ripresa. Settimana prossima pausa per le feste Pasquali, si riprende martedì 3 aprile contro l’Inter al torneo “Bracco Annovazzi”, poi ancora Inter domenica 8 aprile in campionato.

Como 2000 – Dreamers 6:1

Marcatori Como: Bianchi, Colonna, Bianchi, Benecchi, Shcherbaniuk,,Colonna

Como2000: Gatti, Meroni, Girò, Galli, Vailati, Bianchi, Benecchi B. Benecchi A. Cimino, Sironi, Colonna, Annoni, Shcherbaniuk, Galimberti, Sabbadin, Gaffuri, Di Palma, Malacrida

Dreamers: Suma, Kaja, Inchingoli, Buccanca, Calderon, Ticozzelli, Pierro, Pedron, Ferrau, Vareschi, Tranchida, Scotece, Calati, Cherubini, Russo.

Esordienti : a segno nel derby

Ancora un ottimo risultato per le cucciole Esordienti del Como 2000 che nel weekend scorso hanno vinto a domicilio il derby con l’Alebbio per 2-1. Prossima partita domenica 8 aprile sul campo del Figino.

Il tabellino Como 2000-Alebbio 2-1

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU