Como Nuoto chiuso il Torneo delle Regioni.

Como Nuoto Elisa Masiello, Bianca Romanò e Rebecca Bianchi in vasca con la Lombardia

Si è chiuso con un buon sesto posto finale l’avventura al Trofeo delle regioni 2018 per le tre ranette della Como Nuoto Elisa Masiello, Bianca Romanò e Rebecca Bianchi con la selezione Lombardia. Il prestigioso torneo che si è disputato dal 2 al 5 gennaio ad Ostia e riservato alle selezioni regionali delle nate 2001 ha visto le tre pallanuotiste comasche tra le protagoniste accompagnate dalla loro allenatrice Maria Romanò in veste di vice-coach.

Nel girone eliminatorio la Lombardia ha vinto facile all’esordio contro la Campania per 6-1, quindi ha bissato contro l’Emilia Romagna per 18-3 e fatto tris contro il Piemonte per 14-1. Poi sono arrivati il pareggio 4-4 contro il Friuli e la sconfitta per 7-3 contro la Liguria. Chiuso il girone eliminatorio al terzo posto le baby lombarde si sono dovute accontentare di giocare la finale per il 5°-6° posto poi persa di misura per 3-2 contro la Sicilia. Un sesto posto che va stretto alle lombarde e alle tre brave ranette lariane.

Tutti i risultati del Trofeo delle regioni 2018

1^ giornata – martedì 2 gennaio

Lombardia-Campania 6-1, Lazio-Toscana 6-14, Liguria-Emilia Romagna 27-1,

Veneto-Marche/Umbria 4-8, Piemonte-Friuli Venezia Giulia 3-10.

2^ giornata – mercoledì 3 gennaio

Emilia Romagna-Lombardia 3-18, Campania-Piemonte 10-1, Friuli Venezia Giulia-Liguria 6-10, Marche/Umbria-Lazio 3-3, Toscana-Sicilia 8-5; Emilia Romagna-Campania 4-10, Lombardia-Friuli Venezia Giulia 4-4, Liguria-Piemonte 13-1, Veneto-Sicilia 1-12, Marche/Umbria-Toscana 9-12.

3^ giornata – giovedì 4 gennaio

Friuli Venezia Giulia-Emilia Romagna 12-1, Liguria-Campania 7-5, Piemonte-Lombardia 1-14 Veneto-Toscana 4-3, Sicilia-Lazio 1-5, Lombardia-Liguria 3-7, Campania-Friuli Venezia Giulia 4-11, Emilia Romagna-Piemonte 4-4, Lazio-Veneto 4-2, Marche/Umbria-Sicilia 1-4.

Classifica Girone A:

Liguria 15; Lombardia e Friuli Venezia Giulia 10; Campania 6; Piemonte, Emilia Romagna 1.

Classifica Girone B

Toscana 9; Lazio 7; Sicilia 6; Marche/Umbria 4; Veneto 3.

Classifica finale Trofeo delle regioni 2018

1°Liguria, 2° Toscana, 3° Friuli, 4° Lazio, 5° Sicilia, 6° Lombardia, 7° Marche/Umbria, 8° Campania, 9° Veneto, 10° Piemonte.