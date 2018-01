Como Nuoto da oggi il Trofeo delle Regioni di pallanuoto femminile.

Como Nuoto Lisa Masiello, Bianca Romanò e Rebecca Bianchi convocate con la selezione lombarda

Vacanze già finite per tre ranette rosa della Como Nuoto convocate per partecipare con la Lombardia al prestigioso Trofeo delle Regioni riservato alle rappresentative delle nate 2001. Il tradizionale torneo giovanile si svolge quest’anno a Ostia da oggi al 5 gennaio e vede a rappresentare la Como Nuoto ben tre atlete tutte sotto età: Elisa Masiello, Bianca Romanò e Rebecca Bianchi. A loro si aggiunge anche l’allenatrice lariana Maria Romanò in veste di l vice-coach affiancando la Del Bianco, ormai storica responsabile lombarda. Il Trofeo delle Regioni 2018, riservato alle nate 2001 e seguenti, vede in acqua circa 170 atlete in rappresentanza di undici regioni, divise di due raggruppamenti: uno da sei e uno da cinque squadre. Le favorite alla vittoria finale sono il Friuli Venezia Giulia che praticamente è la squadra di A2 di Trieste e la Liguria, storicamente forte.

Regolamento: gli incontri della prima fase dal 2 al 4 gennaio sono disputati con la formula di gironi all’italiana con partite di sola andata. Al termine del primo round alla squadra classificata al sesto posto nel gruppo A verrà automaticamente assegnata all’undicesima posizione. Poi le finali si giocheranno tutte il 5 gennaio per stabilire le posizioni dalla decima alla prima.

Girone A: CR Campania, CR Emilia Romagna, CR Friuli Venezia Giulia, CR Liguria, CR Lombardia, CR Piemonte

Girone B: CR Lazio, CR Marche/Umbria, CR Sicilia, CR Toscana, CR Veneto

Il calendario del Trofeo delle Regioni

1^ giornata – martedì 2 gennaio

16.00 CR Lombardia-CR Campania

17.00 CR Lazio-CR Toscana

18.00 CR Liguria-CR Emilia Romagna

19.00 CR Veneto-CR Marche/Umbria

20.00 CR Piemonte-CR Friuli Venezia Giulia

2^ giornata – mercoledì 3 gennaio

9.00 CR Emilia Romagna-CR Lombardia

10.00 CR Campania-CR Piemonte

11.00 CR Friuli Venezia Giulia-CR Liguria

12.00 CR Marche/Umbria-CR Lazio

13.00 CR Toscana-CR Sicilia

15.30 CR Emilia Romagna-CR Campania

16.30 CR Lombardia-CR Friuli Venezia Giulia

17.30 CR Liguria-CR Piemonte

18.30 CR Veneto-CR Sicilia

19.30 CR Marche/Umbria-CR Toscana

3^ giornata – giovedì 4 gennaio

9.00 CR Friuli Venezia Giulia-CR Emilia Romagna

10.00 CR Liguria-CR Campania

11.00 CR Piemonte-CR Lombardia

12.00 CR Veneto-CR Toscana

13.00 CR Sicilia-CR Lazio

15.30 CR Lombardia-CR Liguria

16.30 CR Campania-CR Friuli Venezia Giulia

17.30 CR Emilia Romagna-CR Piemonte

18.30 CR Lazio-CR Veneto

19.30 CR Marche/Umbria-CR Sicilia

4^ giornata – venerdì 5 gennaio

Finali

9.00 9°/10° 5^ girone A-5^ girone B

10.00 7°/8° 4^ girone A-4^ girone B

11.00 5°/6° 3^ girone A-3^ girone B

12.00 3°/4° 2^ girone A-2^ girone B

13.00 1°/2° 1^ girone A-1^ girone B