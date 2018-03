Como Nuoto Trofeo delle regioni femminile

Como Nuoto esordio con il botto e due vittorie

Grande soddisfazione e orgoglio in casa della Como Nuoto per la convocazione di tre sue giovanissime atlete al Torneo delle regioni 2018 riservato alle rappresentative 2003-04 che si svolge ad Avezzano dal 28 al 31 marzo. Le tre ranette rosa lariane convocate nel team lombardo sono Rebecca Bianchi (2003), Anna Cassano (2004) e Anita Radaelli (2004) che rappresentano un motivo d’orgoglio per tutto il movimento pallanuotistico femminile comasco. Al torneo femminile che si é aperto ieri nella piscina comunale di Avezzano si sfidano dodici squadre rappresentanti la maggior parte delle Regioni italiane divise in due gironi all’italiana. Le prime classificate di ogni girone si giocheranno la finalissima in programma sabato 31 marzo alle ore 13.30. La Lombardia delle tre ranette ha iniziato molto bene l’avventura nel girone B vincendo il match d’esordio ieri contro la Sicilia per 7-5 e oggi la seconda gara contro il Veneto per 12-1. Questa sera terzo turno alle ore 21 Lombardia Lazio.

Risultati del 1° turno

CR Molise/Abruzzo – CR Campania 6-27

CR Marche/Umbria – CR Lazio 3-17

CR Emilia Romagna – CR Toscana 7-4

CR Lombardia – CR Sicilia 7-5

CR Friuli Venezia Giulia – CR Liguria 7-21

CR Piemonte – CR Veneto 11-8

Risultati del 2° turno

CR Toscana – CR Molise/Abruzzo 17-1

CR Liguria – CR Emilia Romagna 21-1

CR Campania – CR Friuli Venezia Giulia 4-11

CR Sicilia – CR Marche/Umbria 17-5

CR Veneto – CR Lombardia 1-12

CR Lazio – CR Piemonte 13-2

Programma del 3° turno, oggi

Liguria – CR Toscana 21-1

16:30 CR Friuli Venezia Giulia – CR Molise/Abruzzo

17:30 CR Emilia Romagna – CR Campania

19:00 CR Veneto – CR Sicilia

20:00 CR Piemonte – CR Marche/Umbria

21:00 CR Lombardia – CR Lazio

Programma del 4° turno domani venerdì 30

08:30 CR Campania – CR Liguria

09:30 CR Friuli Venezia Giulia – CR Toscana

10:30 CR Molise/Abruzzo – CR Emilia Romagna

11:30 CR Piemonte – CR Sicilia

12:30 CR Lazio – CR Veneto

13:30 CR Marche/Umbria – CR Lombardia

15:30 CR Toscana – CR Campania

16:30 CR Liguria – CR Molise/Abruzzo

17:30 CR Emilia Romagna – CR Friuli Venezia Giulia

18:30 CR Sicilia – CR Lazio

19:30 CR Veneto – CR Marche/Umbria

20:30 CR Lombardia – CR Piemonte

Programma di sabato 31 marzo

08:30 11°/12° 6^ Girone A – 6^ Girone B

09:30 9°/10° 5^ Girone A – 5^ Girone B

10:30 7°/8° 4^ Girone A – 4^ Girone B

11:30 5°/6° 3^ Girone A – 3^ Girone B

12:30 3°/4° 2^ Girone A – 2^ Girone B

13:30 1°/2° 1^ Girone A – 1^ Girone B

Classifica aggiornata

Girone A: Liguria 6, Campania, Toscana ed Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia 3, Abruzzo/Molise 0

Girone B: Lombardia e Lazio 6, Sicilia e Piemonte 3; Veneto e Marche/Umbria 0