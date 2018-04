Como 2000 i risultati delle squadre giovanili

Como 2000 il team comasco battuto a domicilio 1-4, pareggio per le Giovanissime

Fine settimana tra luci e ombre per il settore giovanile dell’FCF Como 2000. Pareggio positivo a Brescia per le Giovanissime mentre brutto stop casalingo per la squadra Juniores/Primavera.

Primavera: che tonfo in casa

Tabellino FCF Como 2000 – Azalee 1-4

La squadra Juniores/Primavera dopo un buon inizio del girone di ritorno non riesce più a vincere. Nel weekend scorso il team diretto da mr Stefano Cincotta è stato sconfitto in casa dalle Azalee di Gallarate per 1-4. Nota positiva in casa lariana il rientro in una partita ufficiale di Rossella Presutti, portiere della prima squadra rimasta per diversi mesi lontano dai campi dopo un infortunio. La Primavera comasca tornerà in campo sabato 24 in trasferta contro le bresciane del Mario Bettinzoli Calcio a.s.d.

I risultati del 25° turno girone A

3 Team Brescia-Dreamers 1-2, Como-Azalee 1-4, Fiammamonza-Tabiago 11-0, Fulgor Canonica-Milan Ladies 0-14, Mario Bettinzoli-Inter 0-5, Mozzanica-Orobica 7-0. Ha riposato Brescia.

La Classifica girone A

Brescia, Inter 59; Mozzanica 50; Real Meda 46; Milan Ladies 45; Fiammamonza 41; Riozzese 40; Azalee 35; Como, Dreamers 29; Orobica 21; 3 Team Brescia 12; Tabiago 11; Mario Bettinzoli 7; Fulgor Canonica 0.

Programma del 26° turno

Sabato 24: Mario Bettinzoli-Como, Azalee-Mozzanica, Brescia-Fiammamonza, Inter-Riozzese, Tabiago-Fulgor Canonica, Milan Ladies-Real Meda, Orobica-3 Team Brescia. Riposa Dreamers.

Giovanissime: buon pareggio a Brescia

Buon pareggio a reti bianche per le baby Giovanissime di mr Carlo Mascherpa brave a mantenere inviolata la porta sul difficile campo di Brescia. Le Giovanissime azzurre torneranno in campo nel prossimo weekend quando in casa ospiteranno le Dreamers.

Il tabellino di Brescia – Como 2000 0-0

Brescia: Bebe, Marcandelli, Penzotti, Bonardi, Canobbio, Faustini, Predapi, Piatti, Romano, Galdini, Tengattini, Zanaglio, Pagnoli, Zonica, Pasotti, Compagnoni.

All. Zafferri

Como2000: Annoni, Meroni, Galli, Miceli, Girò, Bianchi, Benecchi B. Occhiuto, Colonna, Benecchi A. Scherbaniuk, Gatti, Sironi, Gilardoni, Galimberti, Vailati, Cimino

All. Carlo Mascherpa

Arbitro: De Falco.

