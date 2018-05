Como 2000 al via le finali nazionali Giovanissime.

Como 2000 nel girone anche Inter e Cagliari

Momento caldo per il Como 2000 non solo per la prima squadra che sta per chiudere il campionato di serie B femminile, ma anche per il vivaio. Copertina meritata per la squadra Giovanissime diretta da mr Carlo Mascherpa fresco di rinnovo anche per la prossima stagione. Le baby azzurre infatti dopo il brillante quarto posto ottenuto nel campionato lombardo si apprestano a vivere l’avventura alle finali nazionali di categoria. Un torneo tricolore che vedrà in lizza in questo mese di maggio ben 32 squadre divise in 8 gironi. Il Como 2000 è capitato in un girone di ferro con l’FC Inter Milano capolista del campionato Lombardo, il Brescia terza forza regionale e il Cagliari. Solo le prime due classificate al termine del girone all’italiana continueranno il cammino; per le giovanissime gli incontri sono a 9 giocatori come avviene nel resto della penisola. Il Como 2000 in preparazione del debutto giocherà questa sera mercoledì 9 maggio un’amichevole prestigiosa contro l’Atalanta alle ore 20 al centro Snef Lambrone di Erba. L’esordio nel torneo nazionale invece avverrà domenica 13 maggio sempre al centro sportivo del Lambrone alle 17.30 contro il Brescia, dopo la partita di campionato di serie B che vedrà alle 15 il Como 2000 ospitare la Torres di Sassari. In seguito le azzurrine di mr Mascherpa affronteranno nel 2° turno l’FC Inter Milano in trasferta ed al 3° turno ancora tra le mura amiche del Lambrone il Cagliari. Nel frattempo alcune azzurre saranno impegnate nelle selezioni della rappresentativa lombarda zona 3 il 15 e 20 maggio. Ricordiamo che durante il mese di maggio il Como 2000 parteciperà anche alla Fiammamonza Cup.

Classifica finale Girone Lombardia Giovanissime

Inter 54; Atalanta 45; Brescia 41; Como 31; Milan 29; Tabiago 28; Real Meda 16; FiammaMonza 13; 3Team 7; Dreamers -1.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU