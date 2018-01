CS Alba Volley i risultati delle minors.

CS Alba Volley dal vivaio successi per U16 e U13

Con il campionato di serie B1 che si ferma per la sosta, fari puntati in casa del CS Alba Volley sulle altre squadre dalle giovanili alla Seconda Divisione. Proprio la formazione impegnata nel campionato di Seconda Divisione femminile ha chiuso il girone d’andata perdendo in casa per 1-3 con la capolista Longone. Dal settore giovanile sono però arrivate buone nuove con le belle vittorie delle baby Under 13 che hanno inaugurato la loro stagione vincendo il primo impegno di Coppa per 3-0 sulla Junior, e delle Under 16 corsare nella trasferta di Montesolaro. L’ultimo weekend si è rivelato invece amaro per la squadra Under 14 che si è dovuta arrendere sul campo della fortissima capolista Turate che non ha fatto sconti.

Seconda Divisone femminile

Il tabellino di Cs Alba-Volley Longone 1-3

parziali 16-25, 17-25, 25-14, 21-25

Le orange ci hanno provato contro la capolista lottando e perdendo i primi due set ma vincendo il terzo per poi alzare bandiera bianca nell’ultima e decisiva partita. Il girone

d’andata si è chiuso così con Longone capolista indiscusso ed Alba al terzo posto dietro a Cacciatori delle Alpi. La CS Alba tornerà in campo per la prima giornata di ritorno, mercoledì 7 febbraio in casa contro Valbreggia.

Under 16

Il tabellino di Gs Montesolaro -Cs Alba 1-3

Parziali 25-16, 19-25, 24-26,12-25

Dopo primo set spento e perso giustamente, l’Alba ha iniziato a carburare e cambiato marcia imponendosi nelle altre partite in progressione. Con questo successo si è chiusa la prima fase e ora si attende il nuovo calendario.

Under 14

Il tabellino di Pall. Turate-Cs alba 3-0

parziali 25-12, 25-14, 25-11

La capolista Turate non ha fatto sconti e si è confermato autentico rullo compressore non regalando nulla e non concedendo un set neppure all’Alba. Prossima gara, ultima del girone, domenica 28 in casa contro Binago

Under 13 coppa

Il tabellino di Cs Alba-Junior Fino 3-0

parziali 25-17, 25-17, 25-16

Ottimo esordio stagionale per le baby del CS Alba che nel primo match di coppa schiantano la Junior Fino Mornasco in tre set. Prossima gara domenica 28 in casa della Briacom.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU