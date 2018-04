Il punto sulla situazione del Como 2000 al 20° turno di B femminile.

Como 2000: pareggio sul campo delle rossonere

Continua il buon momento del FCF Como 2000 che, dopo aver fermato l’Inter, ieri si è tolto lo sfizio di stoppare anche il Milan nel campionato di serie B femminile. Il team lariano diretto da Giuseppe Gerosa infatti per il 20° turno del girone B è riuscito a strappare un punto sul capo delle forti rossonere nonostante la pioggia battente.

Dopo essere passate in svantaggio al 19′ per la rete di Gramolelli, le lariane non si sono disunite ma nella ripresa hanno premuto sull’acceleratore pervenendo al meritato pareggio al 27′ grazie un gran tiro da fuori area di Brazzarola che si è incassato all’incrocio. Pareggio giusto e meritato nel finale difeso dalla belle parate di Pini.

Il Como 2000 tornerà in campo domenica prossima quando al Lambrone di Erba ospiterà la capolista Orobica Bergamo che all’andata s’impose a domicilio per 3-1.

Il tabellino di Milan Ladies-Como 2000 1-1

Marcatrici: 19′ pt Gramolelli(M), 27′ st Brazzarola (C)

MILAN LADIES: Pilato, Ronchi, Wolleb ,D’ugo (Carabetta al 40’st) , Vitale, Longo, Merigo, Di Luzio (Fontana (al16′ st), Vai (Barbuiani al 35′ st), Pizzola e Gramolelli. All. Reggiani

FCF COMO 2000: Pini, Nascamani, Maschio, Morosi (Brazzarola al 10′ st)., Stefanazzi, Vigano’, Ccascarano, Crapanzano (Roventi al 34’st), Galletti, Mmammoliti (Talarico al 45′ st), Catelli. A disposizione: Colombo, Badiali, Scarpelli M, Fenaroli.

All. Gerosa

I risultati del 20° turno girone B

Orobica Bergamo-Caprera 15-1, Real Meda-Oristano 6-0, Inter-Torres 9-0, Marcon-Riozzese 1-0, Milan-Como 1-1, Padova-FiammaMonza 2-1. Riposato: Azalee.

Classifica girone B

Orobica Bergamo 46; Inter 41; Real Meda 38; Milan 35; Azalee 30; Marcon 29; FiammaMonza 24; Como, Riozzese 23; Torres 21; Padova 18; Oristano 7; Caprera 0.

Programma del 21° turno girone B

Domenica 25 marzo ore 15: Como -Orobica Bergamo, Caprera-Padova, Oristano-Marcon, Azalee-Real Meda, Riozzese-Inter, Torres-Milan, Riposa FiammaMonza.

