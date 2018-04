Serie C Gold che weekend intenso.

Serie C Gold Cermenate domenica a Pizzighettone per il penultimo turno Poule promozione

Weekend bollente in serie C Gold per le due damigelle nostrane. La Virtus Cermenate dopo il ko interno con Milano gioca domenica a Pizzighettone (ore 18) il penultimo impegno, primo di due trasferte consecutive.

Programma 7° turno Poule Promozione

Sabato 21 Juvi Cremona-Gazzada Schianno, Iseo-Nervianese, Evolut Romano-Robur Saronno, Libertas Cernusco-Nuova Vigevano, Pall. Milano-Mortara; domenica 22 Piadena-Milanotre, Lumezzane-Cislago, Pizzighettone-Virus Cermenate (ore 18).

Classifica Poule Promozione

Nuova Vigevano 40; Juvi Cremona 32; Piadena, Gazzada Schianno 26; Robur Saronno 24; Iseo 22; Milanotre, Libertas Cernusco 20; Mortara, Pall. Milano 18; Pizzighettone, Evolut Romano 16; Verga Vini Virtus Cermenate, Nervianese 14; Lumezzane 12; Cislago 2.

Playout: Erba sfida Lissone

Chiusa anche la seconda fase della Poule Retrocessione di serie C Gold, Le Bocce Erba è pronta a iniziare l’avventura dei playout salvezza. Nel 1° turno se la vedrà con la Galvi Lissone al meglio delle tre partite: gara 1 a Lissone sabato 21 alle 21, gara 2 al PalaErba mercoledì 25 alle 18 ed eventuale bella ancora a Lissone sabato 28 alle 21. La vincente sarà salva mentre la perdente nel secondo turno se la vedrà con la perdente dello Sanse Cremona-Cerro

Le sfide del 1° turno playout

Agrate-Manerbio, Gallarate-Arcisate, Sanse Cremona-Cerro, Lissone-Le Bocce Erba.

