Spartacus Events: la prima prova ad Annone Brianza.

Questa mattina

La stagione Spartacus Events si apre all’insegna dei grandi successi. Questa mattina ad Annone Brianza, il Soft Trail a coppie ha richiamato ben 200 partecipanti. Il clima di festa e il percorso omologato Fidal hanno conquistato tutti i gli atleti. Il modo migliore per iniziare al meglio il nuovo anno. Luca Merighi e Roberto Dimiccoli sono i vincitori assoluti del Soft Trail a coppie di Annone Brianza con il tempo record di 1h14’21’’. Dietro di loro Daniele Trombetta e Stefano Tettamanti (1h17’11’’) e poi Cristiano Magni e Pietro Colnaghi (1h17’45’’).

Bellissimo percorso

Percorso Fidal sui 21km e un dislivello medio di 300 metri, il percorso ha conquistato tutti gli atleti per il fondo misto e i panorami mozzafiato. Una maglietta brandizzata e un fascia tecnica hanno arricchito il pacco gara di tutti i partenti. Nella categoria femminile dominio assoluto delle sorelle Rapezzi dell’Osa Valmadrera, che hanno tagliato il traguardo in 1h35’09’’, dietro la coppia formata da Barbara Invernizzi e Monica Casiraghi e Luisa Scandola con Gloria Agostini. Nella categoria mista primo posto è andato a Silvia Radaelli e Giovanni Brattoli in 1h21’00’’, secondi Chistopher Gallo e Lorenza Di Gregorio, terzi Silvia Maria Pasquale e Filippo Galli.

Prossimo appuntamento

Il prossimo appuntamento con Spartacus Events è fissato per domenica 18 febbraio con il Duathlon sprint Città di Lecco.