Tre giovani dell’Atletica Erba premiati dalla Fidal.

Cerimonia ad Anzano

Domenica 7 gennaio 2018 si è svolta come di consueto la festa dell’atletica organizzata dal comitato provinciale Como-Lecco della Federazione Italiana Atletica Leggera (Fidal) presso il centro sportivo ad Anzano del Parco. Sono stati ben tre biancoverdi premiati: Riccardo Pini per il titolo regionale di salto in alto indoor, Ilaria Oricchio nell’ambito del Memorial “Prof. G. Balatti, 10^ edizione, ha vinto nella categoria ragazze. Infine Monica Crippa si è classificata terza nel trofeo 3 lanci.

Presenti anche i dirigenti

Alle premiazioni erano presenti oltre che alla dirigenza della Fidal Como-Lecco, anche il presidente lombardo Gianni Mauri e Fabrizio Schembri, campione di salto triplo.