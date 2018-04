Uc Costamansaga. Sabato pomeriggio un gruppo dei Giovanissimi di mtb saranno impiegati in Svizzera. I quattro red&orange mtb parteciperanno a una tappa Swisscup, zona Monte Tamaro. Si tratta di Alessandro Meneghetti G4, Mattia Busiello e Alessandro Sava G5, Alex Fontanelli G6.

Ventunesima edizione del trofeo Avis Bike:

Rimanendo in ambito mtb, Andrea Lucotti, Luca Valsecchi, Filippo Granata, Cristian Bosisio, Tommaso Crippa, Davide Valsecchi, Gabriele Favuzzi e Simone Sprangaro saranno impegnati domenica alla ventunesima edizione del trofeo Avis Bike a Ghisalba (Bg) riservata agli esordienti ed allievi (circuito Bg Cup Lombardia).

Campionato italiano giovanile e prova del Gp Centro Italia:

Otto biker dell Costa, invece, saranno impegnati a Vetralia (Vt) alla gara nazionale dei circuiti del campionato italiano giovanile di società e prova del Gp Centro Italia. In gara gli allievi Marco Busiello, Vittorio Giancarlo Bandini e Federico De Luigi; gli esordienti Nicolò Galli, Fabio Massa, Simone Cerri, Samuele Valsecchi ed Asia Giorgia Peroli.

49° medaglia d’oro Giovani dell’Oratorio

Una folta pattuglia sarà impegnata a Calusco d’Adda (Bg) alla gara valevole per la 49° medaglia d’oro Giovani dell’Oratorio.

Per quanto concerne il primo anno (percorso di 26 km) in gara Pietro Giovanni Valsecchi, Andrea Pavesi, Daniele Rigamonti, Valerio Confalonieri, Giovanni Santamaria, Piersilvio Savini e Federico Pala.

Nella gara riservata agli atleti del secondo anno (35 km il tracciato) parteciperanno Gabriele Raveglia, Elia Novati, Alessandro Castagna, Alessandro Cattaneo e Dimitri Castelnovo.

42° trofeo Zinelli:

Undici ciclisti redorange, infine, saranno a Camignone, per il 42° trofeo Zinelli. Ingara Roberto Del Bonifro, Luca Cattaneo, Mattia Sormani, Mattia Addamiano, Lorenzo Pioselli, Carmelo Romeo, Lorenzo Borella, Stefano Pizzi, Mattia Alcher, Riccardo Santamaria, Giovanni Morandi. La partenza sarà alle 9.30 con in programma quattro giri per un totale di 54 km. Percorso misto con uno strappo di 1 km da affrontare tutti i giri.

Appuntamenti per i Giovanissimi:

Per quanto riguarda i Giovanissimi (7/12 anni), infine appuntamento a Sovico (Mb) alle 14.30 con partenza in piazza Arturo Riva.

