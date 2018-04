Domenica 8 aprile Uc Costamasnaga La Piastrella System Cars ha partecipato a due gare: a Camignone per la 42° edizione del trofeo Zinelli e a Sovico dove il gruppo Giovanissimi ha vinto il trofeo Beta Utensili.

Uc Costamasnaga 42° edizione del trofeo Zinelli

A Camignone, in provincia di Brescia, la 42° edizione del trofeo Zinelli Mario e Teresi. La gara è subito viva. Ci sono alcuni attacchi all’inizio. In uno di questi tentativi si inserisce Mattia Sormani. Nel finale l’attacco di Gabriele Coloberti. Dal gruppo escono quattro atleti: tra questi Lorenzo Pioselli. I quattro atleti si avvicinano molto al battistrada, non riuscendo però a chiudere definitivamente il gap. Coloberti se ne va. Dietro il gruppo rientra nei quattro quando mancano 2 km dalla conclusione. Coloberti vince neltempo di 1h26’33”. Il gruppo arriva 45” regolato da Francesco Calì e Giosuè Epis. Seguono: Luca Poggi, Nicholas Norbis, Matteo Abate, Gabriele Raccagn, Andrea Montoli, Nicolò Pesenti e Filippo Colombo. Nel gruppo gli atleti dell’Uc Costamasnaga La Piastrella System Cars, rimarcando anche la prova di Giovanni Morandi che con grande carattere chiude la sua prova.

“Abbiamo dimostrato di essere una squadra – ha spiegato il direttore sportivo Thomas Cova – perchè abbiamo tentato di fare la gara, di entrare nelle fughe giuste, controllando gli altri atleti, i tentativi di allungo dei vari avversari. Non siamo riusciti ad entrare nella top ten – conclude Cova- ma i ragazzi sono in crescita”

I Giovanissimi protagonisti a Sovico

Una domenica fantastica per il gruppo Giovanissimi strada dell’Uc Costamasnaga La Piastrella System Cars, con i ragazzi e ragazze protagonisti a Sovico alla manifestazione riservata alle categorie dalla G1 alla G6. Grazie alla prova di tutti, l’Uc Costamasnaga, vince alla speciale classifica di società conquistando il trofeo Beta Utensili. Due giri per i G1, tre giri per i G2, cinque giri per i G3, otto giri per i G4, dieci giri per i G5 e tredici giri per i G6.

