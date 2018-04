Gli Esordienti dell’Uc Costamasnaga La Piastrella System Cars impegnati in questo fine settimana nelle due prove della decima edizione del Criterium della Provincia di Lecco.

Gli Esordienti alla 10° edizione del Criterium della Provincia di Lecco

Sabato l’affascinante cronoprologo di 2800 metri, in quel di Parè di Valmadrera, gara che assegnava le maglie provinciali di specialità della Fci di Lecco. In questo contesto il sodalizio masnaghese festeggia la conquista delle due maglie provinciali grazie alle buone prove, nelle loro possibilità , di Pietro Giovanni Valsecchi (diciannovesimo assoluto) ed Alessandro Castagna (diciassettesimo assoluto). Da considerare che nelle due categorie si sono presentati al via quasi duecento ciclisti. Domenica 22 aprile la prova in linea in quel di Alzate Brianza. Nella gara riservata agli atleti del I anno (13 anni) ottima prova dei nostri atleti, decisamente all’altezza della situazione, in un percorso tecnico. Nella top ten arriva Giovanni Santimaria, decimo, che precede Piersilvio Savini. Vittoria di Milo Marcolli (Besanese) che allunga sulla salita del Santuario per arrivare tutto solo al traguardo. Secondo Daniele Bono (Ronco Maurigi) e terzo Daniel Vitale (Cavenago). Nella gara riservata agli atleti del II anno, i nostri, hanno provato a rispondere agli attacchi importanti profusi nel finale da parte di alcuni ciclisti, rimanendo fuori dal contesto della classifica della top ten, ma ottenendo un buon tredicesimo posto con Gabriele Raveglia, sedicesimo Alessandro Castagna. In gruppo Novati Elia. Purtroppo ritirato per non buone condizioni fisiche Alessandro Cattaneo.

Il commento

Nel post gara il direttore sportivo Antonio Muratore: “Pur con tanti errori di gioventù , sono certo che arriveranno anche risultati. I ragazzi devono stare tranquilli e lavorare bene”. Il vincitore è stato Eugenio Giovanni Costalla (Cadrezzate) che in una ristretta volata a tre precede Gabriele Casalini (Cavenago) e Nicolò Peracchi (C. Peracchi Sovere)

