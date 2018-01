Nei giorni scorsi è stata ufficializzata la programmazione della seconda fase del campionato di pallavolo di Serie A2.

La formula del campionato prevede che il Pool Libertas affronterà con gare di andata e ritorno le formazioni non ancora incontrate, mentre porterà con sé i punti conquistati negli scontri diretti con le squadre già affrontate.

Questo sarà il percorso dei canturini, qualificati alla Pool B.

Ecco tutte le partite dei canturini

L’esordio è previsto al Parini per domenica 4 febbraio alle ore 16.00 contro l’Aurispa Alessano. La domenica successiva, 11 febbraio, i canturini giocheranno contro la Conad a Reggio Emilia allo stesso orario.

Domenica 18 febbraio si torna al Parini alle ore 18.00 per la sfida contro la GoldenPlast Potenza Picena.

Sabato 24 febbraio alle ore 20.30 la prima delle due trasferte consecutive, ad Aversa contro la Sigma, a chiusura del girone di andata della Pool B. Altro volo previsto per il week end successivo. Domenica 4 marzo alle ore 16.00, infatti, i canturini affronteranno la Aurispa Alessano al palazzetto di Tricase.

Si torna poi al Parini, per la sfida contro la Conad Reggio Emilia prevista per domenica 11 marzo alle ore 18.00.

Domenica 18 marzo ultima trasferta del Pool B: si va a Civitanova Marche per il match contro la GoldenPlast Potenza Picena con inizio previsto per le ore 19.30.

L’ultima gara della Pool B contro la Sigma Aversa si giocherà al Parini in data e ora da definire.

In preparazione alla seconda fase,giovedì 1 febbraio a partire dalle ore 18.15 i ragazzi di Cominetti ospiteranno al Parini per un allenamento congiunto la formazione dello Yaka Volley.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU