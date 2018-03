Yaka Volley, sconfitta a Saronno.

Yaka Volley, l’impresa non riesce

Derby con Saronno con lo Yaka Volley in campo senza i giovani Under 18 Regattieri, Daverio, Aliverti e Abou Zeid impegnati in Veneto nella tappa del Torneo Foroni. Inoltre, Gasparini non ancora al top dopo la borsite che lo ha tenuto fermo per qualche giornata. Al loro posto vengono convocati Fulvio Roncoroni in palleggio, Davide Calò al centro e Moreno Garcia libero. Dopo un avvio testa a testa lo Yaka cede nel finale il primo set a Saronno, che si prende bene il secondo parziale. E nel terzo lo Yaka gioca bene solo a tratti non riuscendo però mai a raggiungere l’avversario che vince meritamente la partita.

Le parole di coach Taiana

Coach Taiana i prende un attimo di tempo a fine gara e poi ci dice la sua sul match. “Loro hanno giocato un’ottima partita con grande lode al loro palleggiatore che ci ha messo in difficoltà. Noi siamo stati in partita fino a metà del primo set, poi abbiamo ceduto lasciando spazio al loro gioco senza riuscire a mettere in pratica quanto fatto in settimana”.

