L’Atletica Erba invita tutti agli open day che si svolgeranno presso le palestre di Erba (Via bassi) e Merone (Scuole medie- Via Aldo Moro,4), a settembre. Due gli appuntamenti per conoscere la società che tramanda i valori positivi del vero sport e che crede nella promozione di tutte le discipline (lanci, salti,corse).

Atletica Erba: porte aperte a settembre

Nelle giornate di martedì 17 e 19 settembre sempre alle ore 17 sarà possibile provare le varie specialità dell’atletica leggera, la regina degli sport olimpici. Durante l’open day gli allenatori (tutti in possesso di patentino rilasciato dalla federazione di atletica leggera FIDAL) faranno divertire bambini/e, ragazzi/e, uomini e donne di tutte le età con giochi e attività propedeutiche che verranno svolte durante l’anno che spaziano dai lanci ai salti, alle corse. In base all’età esistono gruppi con allenatori specifici diversi. “Siamo iscritti alla FIDAL (federazione di atletica leggera) e al CSI (centro sportivo italiano). Per le categorie esordienti 6 e 8 è prevista, come da regolamento federale, la pratica di GIOCATLETICA (con attività motorie specifiche e propedeutiche all’insegnamento dell’atletica leggera)”, spiegano dalla società.

Come partecipare agli open day

Per partecipare bisogna aver compiuto almeno 5 anni (nati dal 2014); buona volontà e un abbigliamento adeguato.L’evento è totalmente gratuito e per ogni maggiore informazione è possibile contattare la società erbese.