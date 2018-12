Basket C Gold ultimo turno del 2018.

Basket C Gold Cermenate a Gallarate, domenica Erba ospita Nerviano

Il campionato di basket C Gold arriva all’ultimo turno del 2018, il 2° del girone di ritorno. Domani sera scenderà in campo in casa il lanciatissima Gorla Team ABC Cantù che sulla scia di 4 vittorie di fila cercherà di brindare anche contro l’ostico Valceresio Arcisate. In trasferta invece domani la Virtus Cermenate che dopo essersi leccata le ferite nel derby perso in casa contro Cantù, cercherà riscatto a Gallarate. Il cartellone sarò chiuso sotto l’albero domenica 23 da Le Bocce Erba che proverà il colpo in casa contro la Nervianese

Il programma del 2° turno di ritorno del girone Ovest

Sabato 22 dicembre Mortara-Milanotre, Gorla-Arcisate (ore 21, andata 88-89), Gallarate-Cermenate (ore 18.30, andata 60-74), Saronno-Opera, Gazzada-Busto Arsizio; domenica 23 Le Bocce Erba-Nervianese (ore 18, andata 73-78).

La classifica del girone Ovest

Robur Saronno 22; Gazzada Schianno 20; Virtus Cermenate, Nervianese 16; Gallarate, Milanotre Basiglio , Arcisate 14; Gorla Cantù, Mortara, Busto Arsizio 12; Cislago 8; Le Bocce Erba, Opera 4.

