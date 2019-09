Basket C Silver a Erba si continua a lavorare sodo.

Basket C Silver il team di coach Mauro Tagliabue ha battuto Morbegno

Si continua a lavorare sodo nei ritiri delle squadre nostrane e anche in quella dell’unica rappresentante nel campionato di basket C Silver: Le Bocce Erba. Già perchè il team diretto da coach Mauro Tagliabue ha svolto nel fine settimana il miniritiro a Campodolcino dove sabato ha giocato un’utile amichevole contro Morbegno. La prima uscita stagionale dei granata erbesi è stata molto positiva e ha regalato il referto rosa. Erba ha infatti battuto i valtellinesi per 76-68 al termine di una partita vera. Tanto ancora il lavoro da fare in casa erbese ma qualcosa di buono già si vede. La preseason de Le Bocce continuerà nel weekend successivo del 21-22 settembre quando è previsto al Palaerba un torneo internazionale amichevole il «Pre-Season Challange». Al quadrangolare parteciperanno oltre a Le Bocce anche il Civitz Civate, il Mandello e la squadra tedesca di Landshut. Ecco il programma del Challenge: sabato 21 le semifinali ore 19 Mandello-Civatese, ore 21 Erba-Landshut. Domenica 22 le finali: ore 17 finale 3°-4° posto, ore 19 finale 1°-2° posto. A seguire le premiazioni.

Settore giovanile al lavoro

Intanto continua la serie dei raduni delle squadre giovanili de Le Bocce. E’ toccato alla squadra Under13 diretta da Enzo Bloise e Dodo Spreafico e anche agli agguerriti Esordienti pronti a spiccare il volo dopo gli anni di minibasket.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU