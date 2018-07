Il Buscadero day raggiunge quota dieci. Quella che si apre oggi, sabato 21 luglio, è la decima edizione della manifestazione musicale che è ormai entrata di diritto negli appuntamenti annuali di prestigio di Pusiano.

A Pusiano scatta il Buscadero day

Un evento di richiamo internazionale che per due giorni, pure questa volta, vedrà protagonisti moltissimi artisti anche d’Oltreoceano. Una vera e propria maratona musicale, imperdibile per gli appassionati. E non solo. Un’anteprima gustosa con Steve Earle & The dukes lo scorso 4 luglio ha steso il tappeto alla due giorni che ravviverà Pusiano oggi e domani, domenica 22 luglio. Due i palcoscenici allestiti nel parco comunale di Palazzo Beauharnais per una settantina di artisti coinvolti. Attesa per Paul Young che per la prima volta giungerà in riva al lago in una formazione inedita con i Los Pacaminos che proporranno musica tex-mex.

Tutti i dettagli su il Giornale di Erba da oggi, sabato 21 luglio, in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui