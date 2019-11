Cosa fare a Como e provincia questo fine settimana, sabato 23 e domenica 24 novembre? Malgrado il maltempo non mancano tante interessanti attività da non perdere. Senza contare che il Natale si avvicina velocemente. Ecco quindi i nostri consigli.

Gli eventi del weekend a Como

– Sabato 23 novembre alle 17.30 si accenderanno, inaugurando la 26esima edizione, le luci della Città dei Balocchi (QUI I DETTAGLI). Oltre alle luci saranno a disposizione dei visitatori il mercatino con oltre 100 casette, la pista del ghiaccio, la giostra del 700, la ruota panoramica, la baita di Babbo Natale. Inoltre sia il 23 che il 24 dicembre in piazza Volta ci sarà il “Natale in divisa” con gli agenti della Polizia Stradale. Domenica 24 novembre alle 18 nella basilica di Sant’Abbondio si terrà il concerto sinfonico “Sulle note di un angelo” in ricordo di Angelica Angelinetta, volontaria e testimonial di Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica scomparsa lo scorso ottobre a causa della malattia. L’ingresso è libero. Infine sabato dalle 14.30 alle 18.30 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 torna al Broletto il “Palio di Natale” con i volontari del Palio del Baradello che propongono una serie di attività per i bambini ispirate all’epoca di Federico Barbarossa.

– Dopo 13 anni gli Stati Generali dello Sport ritornano a Como, questa domenica, 23 novembre, a Villa Olmo. L’incontro, nato dalla collaborazione tra Coni Como, Cip Como e Assessorato allo Sport, avrà come filo rosso l’abbandono precoce dello sport contrastando fenomeni diffusi in età giovanile come bullismo, cyber bullismo, dipendenze. Altro tema riguarderà inoltre le modalità con cui avviare ragazzi e ragazze diversamente abili allo sport. La mattina sarà aperta al pubblico che potrà assistere a diversi interventi sullo stato dell’arte di diverse discipline, dagli sport acquatici, fino a quelli su strada, passando per quelli di combattimento, ginnastica e danza.

– “Shine! Pink Floyd Moon” sarà protagonista al Teatro Sociale di Como sabato 23 novembre alle 20.30, sulle indimenticabili canzoni della leggendaria band inglese, musica dei suoi anni giovanili, musiche senza tempo, ponte tra rock e classica. Accompagnato dal vivo dal sound psichedelico e ipnotico dell’acclamata band Pink Floyd Legend, interpretato da solisti del Corpo di Ballo Daniele Cipriani Entertainment, Shine di Micha van Hoecke è un viaggio sulla luna.

– Domenica 24 novembre alle 18, in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia dell’Ospedale Sant’Anna di Como e la Scuola di Danza Classica Teatro Sociale presentano “Danzando sulle Ali della Vita”. Il ricavato della serata al Sociale sarà devoluto a ProTIN Onlus per il progetto “A piccoli passi verso casa”. Offerta libera.

– Domenica 24 novembre alle 15.30 e alle 17.30 la compagnia “Teatro in centro” presenta per la rassegna “Piccole idee” del Teatro Lucernetta lo spettacolo “K.O. L’eroe del ring” dedicato ai più piccoli. Tra voli, capriole, colpi segreti e mosse spettacolari, “K.O.” vuole raccontarvi una favola moderna e semplice,dove l’importante non e’ vincere,ma l’impegno e la tenacia che ogni individuo mette in campo per raggiungere i propri obiettivi e realizzare i propri sogni.

– Sabato 23 novembre, alle 10.00, è in programma la seconda visita della rassegna “A spasso col Faggio”. Insieme alla guida abilitata Maddalena Frigerio i partecipanti potranno scoprire i tesori nascosti della Pinacoteca civica. Visita gratuita, ingresso alla Pinacoteca a pagamento. Prenotazione obbligatoria alla mail ilfaggiosullago@gmail.com.

Sul Lago

– Cernobbio. Nell’ambito della mostra “Marcello Dudovich (1878-1962). Fotografia tra arte e passione” al Museo di Villa Bernasconi, nuovo appuntamento con i laboratori creativi “Giocare con l’arte” di Fata Morgana. Secondo incontro, per i bimbi dai 5 agli 11 anni, sabato 23 novembre alle 15. Partendo dalla fotografia e attraverso il disegno, i bambini creeranno un manifesto. Prenotazione obbligatoria su villabernasconi.eu.

– Domenica 24 novembre Villa Carlotta apre in via straordinaria per una visita tematica “Al museo e nel parco in autunno” alle 10.15 (ritrovo ore 10, costo 7 euro. Prenotazione dal sito www.villacarlotta.it sezione Biglietti). In questa stagione il giardino e il museo entrano nella fase del riposo. Le cromie calde che ricoprono le chiome di molti alberi rendono unica l’atmosfera sul Lago di Como. E se all’esterno il paesaggio si colora, in museo invece si attuano tutte quelle azioni per proteggere dal freddo le opere più delicate e per capire quali eventuali interventi di restauro necessitino. Piccole operazioni delle quali il visitatore non è a conoscenza o delle quali non vede traccia durante la stagione di apertura. La visita sarà quindi un viaggio alla scoperta di un museo e di un giardino vestiti di altri capi.

A Cantù e dintorni

– Cantù. Sabato 23 novembre alle 21 presso il Teatro San Teodoro spettacolo fuori stagione: I love cinema rock. Domenica 24 novembre alle 21 è invece in calendario “Sono una donna non un errore”.

– Cantù. Nell’ambito degli eventi natalizi apre i battenti sabato 23 novembre alle 9 la “Casa di Babbo Natale” a Villa Calvi; fissato alle 11 il taglio del nastro con le autorità (QUI I DETTAGLI).

– Cantù. Mercatino di Natale nella casa parrocchiale San Paolo di via Annoni 3. Dal 23 novembre all’8 dicembre, come tradizione, verrà allestito un mercatino per scegliere alcuni regali fra pizzi, ricami e altri piccoli lavoretti realizzati a mano. Sarà possibile visitare e acquistare il sabato e la domenica, dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19 e nei giorni feriali dalle 15 alle 18. Tutto il ricavato di questa iniziativa sarà devoluto al Gruppo missionario San Paolo Cantù.

– Cantù. Sabato 23 novembre alle 17 alla Libooks (via Dante 8), un’iniziativa pensata per i più piccoli (dai 5 anni) tra letture natalizie e un laboratorio di costruzione ghirlande con l’autrice di “Ella, l’orso e la neve”, Corinne Giampaglia. Ingresso gratuito, prenotazioni 031/7073497.

– Cantù. Ritorna il laboratorio per creare il “Calendario dell’Avvento” alla Libooks (via Dante 8) con Rossocobalto. L’iniziativa è aperta ai bambini a partire dai 5 anni con un adulto. Domenica 24 e giovedì 28 novembre dalle 17 alle 18.30. Per costi e iscrizioni 031/7073497.

– Sabato 23 novembre alle 18, lo Spazio Libri La Cornice (viale Ospedale 8) ospiterà Giuliano Scabia autore di “Il lato oscuro di Nane Oca” che dialogherà con Angela Borghesi. Sarà allestita un’esposizione di appunti visivi di Francesco Chiacchio. Ingresso libero.

– Cucciago. Una fiaccolata in occasione della giornata mondiale contro la Violenza sulle donne. Obiettivo coinvolgere l’intera popolazione con una fiaccolata domenica 24 novembre, lungo le vie del paese, con partenza alle 20.45 da Corte Castello e arrivo in municipio alle 21.30. Durante la serata l’attrice Giorgia Graziano racconterà alcune storie di vita raccolte in questi anni.

– Novedrate. Questo fine settimana e il prossimo al Salone Polivalente si potrà ammirare “Bloom”, una mostra particolare realizzata da un artista originario di Novedrate, Moreno Caimi. Noto per le sue forme artistiche realizzate con ferro battuto e per le diverse esposizioni di cui è protagonista sul territorio, in questa occasione Caimi esporrà delle piccole, medie e grandi sculture fatte completamente a mano. Sarà possibile visitarla sabato dalle 18.30 alle 22 e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 20.

– Grandate. Domenica 24 novembre alle 17 nel salone della Scuola dell’Infanzia “Fondazione Brioschi” (via Dante Alighieri 1) avrà luogo il recital “Donne dagli occhi grandi”, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. La lettura teatrale sarà curata dal gruppo “Ad alta voce” di Montano Lucino. Ingresso libero.

– Bregnano. Hanno raggiunto quota 11 i mercatini di Natale promossi anche quest’anno dall’associazione “Emilio Uboldi”. Si comincia sabato sera, all’oratorio di San Michele, con “Lights before Christmas”, luci prima di Natale; musica e magia per grandi e piccoli intratterranno tutti negli spazi oratoriali dalle 21 alle 23. Domenica grande giornata ricca di eventi. Dalle 9 alle 18 lungo le vie del centro ci saranno i mercatini di Natale con prodotti caratteristici, hobbistici e creati a mano che di sicuro richiameranno l’attenzione di grandi e piccoli; non mancherà la quinta edizione del “Premio bancarella”. Ci saranno inoltre il Christmas village, il gregge e i laboratori degli elfi. Babbo Natale arriverà a bordo di un mezzo di trasporto del tutto eccezionale: niente meno che con un calesse. Non mancherà la fata Rossofiore per i più piccoli. Inoltre il coro Incanto allieterà i presenti con i suoi brani natalizi che toccheranno le corde dell’anima di ciascuno che si fermerà ad apprezzarne la bravura. Ci sarà anche il presepe vivente, alle 17, cui seguirà l’accensione del grande albero di Natale in piazza (attorno alle 18). La partecipazione ai mercatini di Natale e a tutti gli eventi è libera e gratuita.

– Bregnano. Domenica, il teatro Angelicum si riempirà di note e di musica grazie al “Natalino d’oro”, la gara canora non professionistica promossa dalla Pro loco e dall’Atelier del Canto, giunta quest’anno alla XVII edizione. Sul palcoscenico, nel pomeriggio, saliranno i bambini che hanno compiuto i 3 anni d’età all’atto dell’iscrizione e che non hanno compiuto 11 anni a tutto l’anno in corso. L’iniziativa ha uno sfondo di solidarietà. Tutte le offerte raccolte grazie al biglietto d’ingresso (il costo è di 10 euro e tutti possono partecipare come pubblico; l’inizio è previsto per le 16) verranno destinate alla sezione di Bregnano della Caritas parrocchiale per i vari bisogni che incontra quotidianamente cercando di aiutare le persone in difficoltà della comunità bregnanese.

– Cermenate. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il Comune di Cermenate, in collaborazione con “Libere Sinergie”, “Women in sport” e l'”Associazione Fuori Controllo”, ha organizzato l’iniziativa “Com’eri vestita? Mostra contro la violenza e le disparità di genere”. La mostra verrà inaugurata domenica 24 novembre in mattinata nelle sale di Villa Clerici e sarà visitabile fino al 30 novembre, negli orari di apertura degli uffici comunali.

A Mariano Comense e dintorni

– Mariano. Domenica 24 novembre dalle 9 alle 18 un banchetto di raccolta fondi per la Croce Bianca Mariano sarà attivo al cimitero cittadino.

– Mariano. Sabato 23 dalle 9 alle 13 in sala civica Aism di Como organizza un incontro informativo sul tema della disabilità e del lavoro con il patrocinio del Comune di Mariano Comense.

– Cabiate. Con le festività ritorna anche la corsa delle famiglie a pacchi e regali, da donare a parenti e amici. Per chi non avesse già idee, un aiuto verrà offerto dai commercianti cabiatesi, che hanno fatto squadra nell’organizzare una due giorni ricca di idee e proposte.

La manifestazione, che si terrà al Centro Giovanile San Luigi nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 novembre, sarà l’occasione di un nuovo rilancio, un messaggio forte e chiaro di presenza dato dai piccoli esercizi commerciali di paese. L’apertura dell’evento è fissata per le 19 di sabato, con l’apertura dell’esposizione e dei negozi al primo piano, e la seguente cena a base di pizzoccheri. Domenica invece ci saranno tantissime proposte a partire dalla mattinata, alle 9 la possibilità di fare colazione in oratorio, aspettando, con cappuccio e brioches, l’apertura degli stand espositivi in programma alle 10. A seguire la messa e il pranzo libero in oratorio. Nel pomeriggio invece vi saranno il laboratorio di Natale per i più piccoli “Prepariamo gli auguri di Natale” con truccabimbi e Babbo Natale, alle 14.30 in collaborazione con l’associazione culturale Giselle ci sarà anche “Gioca con noi: vinci Babbo Natale a casa tua”. Insomma tanto divertimento per grandi e piccoli, ma se non bastasse quanto già organizzato alle 16 ci sarà l’esibizione di un coro africano “Sahuti Wa Africa”, prima della merenda e il successivo aperitivo alle 18.

– Arosio. Per un giorno l’auditorium di Arosio si tingerà di rosa. Domani in via Buonarroti si terrà infatti l’importante evento “Le mani solo sul cuore”, organizzato dal centro italiano femminile ALI contro la violenza sulle donne. Si tratta della seconda edizione, la prima ad Arosio, di una giornata in cui riflettere sul delicato tema. Il fitto programma, che si snoda dalle 15 alle 23, prevede diversi appuntamenti musicali, una mostra fotografica con donne che hanno messo la loro faccia per raccontare una storia di femminicidio, dal matrimonio al tragico epilogo. Nel pomeriggio sfileranno le pazienti del reparto oncologico del Sant’Anna di Como, di cui verranno lette le storie, le riflessioni e le poesie. E poi una mostra pittorica sul tema, il dibattito con l’avvocato Lorenzo Puglisi (che presenterà il suo libro) e Patrizia Schiarizza e un monologo di Laura Frigerio. Tutto il ricavato verrà devoluto in beneficenza, alle associazioni Il giardino segreto e Tullio Cairoli, entrambe impegnate nell’assistere i familiari delle vittime di femminicidio.

– Arosio. Sabato 23 novembre alle 21 presso l’Auditorium verrà messo in scena “La cena dei cretini” di Francis Veber, divertente spettacolo teatrale interpretato dai teatranti de “Il portico degli amici” di Nibionno con la regia di Angelo Molteni e Claudia Gariboldi. Una serata all’insegna di divertenti equivoci tra un contabile prescelto come sciocco da portare come oggetto di scherno a una cena tra intellettuali e il membro del club che lo ha incontrato e selezionato per questo singolare divertimento. L’evento si inserisce nella rassegna teatrale 2019-2020, a cura della compagnia “Il lampione” e della Pro Loco di Arosio: si tratta dell’ultimo appuntamento in quest’anno solare.

A Olgiate Comasco e dintorni

– Lurate Caccivio. Per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un interessante appuntamento.

Sabato 23 novembre, alle 10.30, incontro in biblioteca. Francesca Beni intratterrà i presenti commentando l’autobiografia di Shrin Ebadi, iraniana e premio Nobel per la pace. Al termine verrà offerto un rinfresco. Ingresso libero.

– Lurago Marinone. Con la “Festa dell’albero” si parla di ambiente. Sabato 23 novembre, appuntamento in biblioteca alle 10.30 con una lettura animata. E’ previsto anche un laboratorio. L’evento è consigliato per bambini dai 4 ai 9 anni di età. La partecipazione è gratuita, ma è comunque necessario prenotarsi. Per informazioni o iscrizioni contattare la biblioteca.

– Ronago. Cena sociale per il gruppo Alpini: anche quest’anno il ricavato andrà all’asilo. Appuntamento sabato 23 novembre, a partire dalle 19.30, con le Penne nere che, in collaborazione con l’associazione locale “Fooc e Fiam”, propongono la consueta cena sociale aperta a tutta la popolazione. I volontari prepareranno un ricco menù di montagna.

– Albiolo. Domenica 24 novembre, al centro civico, tornano i tradizionali mercatini organizzati dalla Pro loco. Dalla mattina alle 9, fino alla sera alle 17, saranno presenti una quindicina di hobbisti ed espositori. Tra oggetti fatti a mano, torte e prodotti locali, ce n’è per tutti i gusti.