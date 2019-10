E’ pronto e servito l’ultimo fine settimana di ottobre. Cosa fare a Como e provincia nel weekend, sabato 26 e domenica 27 ottobre? Ecco i nostri consigli.

Gli eventi del weekend a Como

– Como. Il 27 ottobre alle 10.30 si terrà l’inaugurazione dell’Orto di Plinio a Villa del Grumello, iniziativa dell’omonima associazione e dell’Accademia Pliniana. Il programma prevede, dalle 11.30 alle 17.30 la serie di letture sceniche “Le favole di Plinio bambino” a cura di Chiara Bazzoli (Ossigeno Teatro); alle 18 la conferenza “Le due Storie di Plinio: Storia della Natura, Storia dell’Arte”, a cura di Maurizio Harari, professore all’Università degli Studi di Pisa. L’evento anticipa la mostra “I volti di Plinio” che aprirà al Broletto il 1° novembre.

– Como. Domenica 27 ottobre dalle 10 al bar “L’angolo degli Artisti” in viale Spallino si rinnova il tradizionale appuntamento con “Cagna la Castagna”. L’iniziativa è come di consueto organizzata dal Vespa Club Como che curerà anche l’esposizione del mitico modello Piaggio. Non mancheranno inoltre le quattro ruote da ammirare: il gruppo “Sempre Carichi” curerà infatti la mostra di Citroen 2Cv. Il ricavato della castagnata sarà devoluto al Comitato lombardo per la vita indipendente delle persone con disabilità.

– Como. Da sabato 26 ottobre (inaugurazione ore 18.30) al 16 novembre Enzo Salandin, pittore e fotografo con più di quarant’anni di dipinti alle sue spalle, esporrà allo Spazio Natta. Ogni decennio è segnato da uno stile leggermente diverso sempre più tendente all’astrattismo e all’essenziale. Le fotografie invece richiamano forme dei dipinti così come i quadri sono ispirati dalle inquadrature fotografiche.

– Como. Sabato 26 ottobre sotto i portici di piazza Duomo dalle 10 alle 13 si tiene “Mangia e tas mia”. I ragazzi del Gruppo Legami faranno prendere vita alla Biblioteca Umana. Alle 12.30 nella splendida cornice del Broletto si va a tavola. Un momento conviviale aperto a tutta la cittadinanza con e senza dimora ad ingresso ad offerta libera.

– Como. Nell’ambito della mostra dedicata a Mario Radice in corso in Pinacoteca fino al 24 novembre, si terrà la presentazione del volume “Alfredo Casella, Musica Pittura Poesia di Marina Degl’Innocenti”, sabato 26 ottobre alle 16 nel salone d’onore.

– Como, Domenica 27 ottobre alle 20.30 i Sulutumana tornano “a casa” per un concerto al Teatro Sociale.

Sul Lago

– Tremezzina. Sabato 26 ottobre alle 15 Villa Carlotta ospita l’evento “Les soirées amusantes”. Una serie di danze barocche del tempo di Luigi XVI, ricostruite da fonti originali ed eseguite in costume storico, faranno rivivere i fasti e l’atmosfera del Settecento nelle sale della dimora. Prenotazione: www.villacarlotta.it

– Tremezzina. Sabato 26 ottobre alle 16 a Villa Carlotta si terrà la conferenza “L’oratorio di Villa Clerici: le storie di San Francesco Saverio”. Vicende, tecniche esecutive e retroscena del restauro dei tre dipinti verranno svelati al pubblico in occasione di uno speciale incontro con la restauratrice.

A Cantù e dintorni

Cantù. “Il sasso nello stagno”. Sabato 26 ottobre dalle 10 alle 16.30, lo Spazio Libri La Cornice (viale Ospedale 8) ospiterà un corso di incisione e illustrazione attraverso il quale sarà possibile creare un mazzo di carte di narrazione. L’iniziativa dedicata a tutti, anche ai bambini sopra i 10 anni, sarà tenuta da Giulia Orecchia e Sara Dalla Pozza. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni: associazionespaziolibri@gmail.com.

Cantù. Weekend di riapertura per All’1e35Circa. Il locale di via Giovanni XXIII 7, è pronto a riaprire i battenti con una nuova veste: sarà infatti un Circolo Arci, sarà necessaria la tessera per l’ingresso. Sabato 26 ottobre saliranno sul palco “Five Quarters” e “Aura”, domenica 27 aperitivo con djset elettroswing con “Missin red”. Tutti gli eventi del weekend saranno gratuiti con tessera.

Cantù. Ultimo weekend di apertura per la “14esima Biennale del Merletto”. La manifestazione chiuderà infatti i battenti domenica 27 ottobre, alle 18.30. Orari sabato e domenica: 9.30-12.30, 14.30-18.30. Ingresso ad offerta a partire da 7 euro. In Corte San Rocco (via Matteotti 39) sarà possibile partecipare a seminari dedicati al merletto a fuselli: 26 ottobre “Palmette”, 27 ottobre “Punto di fondo: il punto ragno”. Per iscrizioni: info@merletti.it.

Cantù. Dal burlesque a Beethoven: weekend a teatro. Sabato 26 ottobre, il Teatro San Teodoro (via Corbetta 7) ospiterà il Burlesque Festival Party giunto quest’anno alla sua quinta edizione. In giornata sarà possibile partecipare a workshop, mercatini e spettacoli mentre la sera alle 21 è previsto lo spettacolo finale con artisti provenienti da tutta Europa. Si cambia registro domenica 27 ottobre quando alle 16 sarà possibile ascoltare la settima e l’ottava sinfonia di Beethoven. Il concerto, in collaborazione con la Nuova Scuola di Musica, è realizzato a otto mani con due pianoforti. Il progetto è unico in Italia: l’integrale delle nove sinfonie non è mai stata eseguita in questa veste. Biglietti: biglietti@teatrosanteodoro.it.

Capiago Intimiano. L’associazione ambientalista “Il Gambero” invita tutti i cittadini a partecipare alla Pulizia delle Rogge fissata per domenica 27 ottobre. Il programma prevede di ritrovarsi tutti alle 8.30 alla palestra di Capiago, per poi dare ufficialmente il via alla mattinata di pulizie. La conclusione dei lavori avverrà a mezzogiorno, ora in cui ai partecipanti verrà offerto un piccolo rinfresco in segno di ringraziamento. Scopo dell’evento è quello di riscoprire la bellezza dei piccoli corsi d’acqua del nostro territorio, ripulendoli dalla sporcizia e ridando loro nuova vita.

Senna Comasco. L’associazione ambientalista “Battito d’Ali” ha organizzato una suggestiva escursione in compagnia dei nostri amici a quattro zampe, che ha come destinazione il Rifugio Terz’Alpe. La passeggiata si svolgerà sabato sera, con partenza alle 16 dalla Fonte Gajum di Canzo e prevede la cena in rifugio seguita da una conferenza. I temi che verranno trattati riguardano la fauna del territorio dei Corni di Canzo, il suo ecosistema generale e come gestire il cane durante le passeggiate in montagna.

Capiago Intimiano. Il comitato “Settembre Capiaghese” invita tutti all’Auditorium San Giovanni Bosco, dove sabato sera alle 21 si svolgerà un importante evento benefico. Verrà infatti presentato il libro “Poesie e riflessioni di un medico di famiglia” di Giuseppe Bellissimo che, con quest’opera, ha voluto ripercorrere la sua esistenza. L’ingresso richiede una piccola offerta libera che sarà devoluta all’associazione Unitalsi, per costruire una casa di accoglienza.

Grandate. Alpini pronti a fare degustare i sapori d’autunno domani, domenica 27 ottobre, in oratorio. Ritrovo al termine della messa per un pranzo a base di polenta e brasato, seguito da una castagnata. L’evento sarà anche occasione per acquistare il pandoro e panettone dell’alpino. Info e prenotazioni: 335.8088594, 393.0450473.

Grandate. Appuntamento domenica 27 ottobre alle 15.30 al “Museo del Cavallo Giocattolo” in via Tornese per il laboratorio “Il cavallo di Papel”. L’iniziativa è consigliata per bambini dai 3 ai 10 anni. Prenotazione consigliata, posti liberi fino ad esaurimento. Info e prenotazioni: infomuseo@artsana.com, 031.382038.

A Mariano Comense e dintorni

– Mariano Comense. Domenica 27 ottobre arriva la Fiera dei Mercanti. Ci saranno bancarelle per le vie del centro, negozi aperti per tutto il giorno, artisti di strada, giochi gonfiabili e truccabimbi. E poi ancora, spazio a bar e ristorazione in funzione tutto il giorno. Caldarroste a cura dell’associazione Penna Nera. La manifestazione è in programma delle 9 alle 19 in piazza Roma e via Risorgimento. Allestita anche un’area maneggio con i pony.

– Cabiate. Il Centro Giovanile San Luigi ha in programma per domenica 27 ottobre una grande festa, con il cibo a farla da padrone e in particolare le caldarroste. Dalle ore 15 inizierà la castagnata vera e propria, ma già dalle 14.30 cominceranno l’animazione e le tante attività pensate per ragazzi e bambini, in modo tale da divertirsi per tutto il pomeriggio.

– Arosio. La stagione teatrale è pronta al primo appuntamento. Sabato 26 alle 21 all’auditorium comunale di via Buonarroti la compagnia teatrale Piano B metterà in scena “Mi chiamo Frankenstein”.

– Arosio. La lunga stagione di gite, escursioni e attività sportive del Cai giunge al termine. Domenica 27 l’associazione sarà protagonista di un’escursione ai Corni di Canzo, in cui i partecipanti potranno scegliere se affrontare la salita da Valbrona, quella da Gajum o quest’ultima con l’aggiunta della via ferrata per la cima, ovviamente destinata agli esperti alpinisti.

A Olgiate Comasco e dintorni

– Cavallasca. Sabato 26 ottobre “Leonardo Pop up” è l’iniziativa della commissione Biblioteche in collaborazione con la cooperativa socioculturale. Alle 16.30 nella biblioteca di Villa Imbonati verrà celebrato l’anniversario dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Appuntamento per i bimbi dagli 8 ai 10 anni.

– Binago. Silvano Frigerio, alias “Happy Mentalist” sabato 26 ottobre, alle 20.30, sul palco del Cine Teatro di via Caduti, col suo spettacolo di mentalismo. Ingresso gratuito.

– Cagno: “Manipoliamo l’argilla”: laboratorio creativo per bambini della scuola primaria. Proseguono, senza sosta, le attività aggregative per i più piccini. Il laboratorio sensoriale si svolgerà sabato 26 ottobre, dalle 15 alle 17, nei locali dell’oratorio Pier Giorgio Frassati a Cagno.

– Colverde. Aisla al centro dell’attenzione, grazie alle voci degli Alpini e agli Amici di Piero. La ricerca sulla Sla sarà ancora sostenuta dal gruppo di colverdesi che, in ricordo di Piero Borghi, non mancano di promuovere iniziative a scopo benefico. Domenica 27 ottobre, alle 17.30, nella chiesa parrocchiale di Parè, saliranno sul palco le Penne nere del “Coro voci dell’Orobica”.

A Erba e dintorni

– Erba. A Lariofiere sabato 26 alle 10 verrà inaugurata la 46esima edizione della Mostra dell’Artigianato.

– Erba. Sabato 26 ottobre, alle 16 alla biblioteca comunale Marcella Danon, ecopsicologa, presenta il suo saggio “Clorofillati. Ritornare alla Natura per rigenerarsi”, una guida pratica di ecopsicologia, con cui imparare a riconnetterci alla Natura, per godere pienamente del suo straordinario potere salutare e vivificante.

– Erba. Sabato 26 ottobre alle 14.30 in biblioteca si rinnova l’appuntamento con il ciclo di incontri letterari “ImBookati”, dedicato ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni. Questa settimana verrà proposta la lettura di “L’albero delle bugie” di Frances Hardinge.

– Ponte Lambro. Una commedia in due atti tutta da ridere per raccogliere fondi a favore di Avo e della formazione di nuovi volontari. Sabato 26 ottobre, alle 21 all’oratorio, la compagnia teatrale “Colpo di scena” di Albiate metterà in scena “Rumors” di Neil Simon.

– Canzo. Sabato 26 e domenica 27 Castagnata Alpina con cucina tradizionale. Sabato apertura cucine alle 19 a Villa Meda e intrattenimento con la fisarmonica di Angelo e la birollata serale. Domenica alle 9.45 alzabandiera e diverse esposizioni da visitare: mostra fotografica della Protezione Civile, mostra fotografica del Gruppo Alpini Canzo, mostra fotografica “Paesaggi urbani e paesaggi naturali”con stampe su tela di Nicola Vicini e sculture in legno di Giacomo Rusconi al Battistero. Dopo pranzo, sfilata per le vie del centro.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU