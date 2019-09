Giovanni Pontiggia, già presidente della BCC Laghi e Brianza, è stato nominato vicepresidente della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia.

Nuovo ruolo per Giovanni Pontiggia in Friuli Venezia Giulia

Pontiggia, ingegnere e imprenditore, vanta una lunga esperienza nel settore bancario. E’ presidente della Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi ricopre da anni diversi incarichi nel Credito Cooperativo, sia in ambito associativo che imprenditoriale.

Per il presidente Pontiggia, la nuova nomina rappresenta una stimolante e interessante nuova esperienza nell’ambito bancario, oltre che un apprezzamento per quanto fatto in questi anni nel Credito Cooperativo.

Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia nasce nel 1957 come istituto di credito a medio termine per il finanziamento di piccole e medie imprese della Provincia di Udine. Oggi l’Istituto anche alla luce della presenza della Regione Friuli Venezia Giulia è la Banca per lo sviluppo del territorio regionale e si propone di supportare il sistema economico regionale facilitando la disponibilità di servizi e risorse finanziarie a soggetti pubblici e privati del Friuli Venezia Giulia, in una prospettiva di crescita di valore, anche attraverso la consulenza e assistenza alle imprese nella gestione dei Fondi Europei.

Il territorio offre importati opportunità di sviluppo che non vanno trascurate.