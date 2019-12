Christmas Party a Olgiate Comasco con il Comune, le associazioni e i commercianti. L’iniziativa ha preso il via questa mattina e proseguirà per l’intera giornata per le strade del centro.

Festa di Natale nel centro di Olgiate comasco

In tanti questa mattina a Olgiate Comasco per l’evento in attesa del Natale che coinvolge grandi e piccoli. Via San Gerardo e la statale sono chiuse al traffico nei tratti occupati dagli stand della festa.

Presente, sin dall’inizio della festa, anche il sindaco Simone Moretti. L’evento prosegue sino alle 18: musica, mostra dei presepi, bancarelle. In mattinata si è svolta anche la camminata dei Babbo Natale con una cinquantina di podisti, che hanno fatto tappa anche in Casa Anziani.