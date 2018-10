Emergenza vicino al cimitero

Voragine nell’asfalto

Attimi di panico tra via XI Febbraio e via Fiume a Ponte Lambro. All’altezza del cimitero si è aperta una voragine nell’asfalto. A causarla il forte maltempo che si sta abbattendo sulla nostra zona. L’acqua ha eroso la superficie e si è verificato un cedimento.

Chiusa la via

La strada, per evitare ulteriori pericoli, è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Il traffico verrà perciò deviato lungo altre direttrici del paese.

Intervento tempestivo

Sul posto si sono immediatamente portati i Vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile. A verificare quanto accaduto anche il sindaco, Ettore Pelucchi.

Disagi ovunque

Quello di Ponte Lambro non è l’unico episodio. Al lago del Segrino è stata segnalata la caduta di un albero, a causa non solo del nubifragio ma anche del forte vento. In parecchi paesi si sono verificati black out che hanno lasciato – e stanno lasciando anche in questi momenti – senza luce abitazioni e vie.