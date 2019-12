Progetto Giovani Cantù un canturino con la selezione regionale

Progetto Giovani Cantù il team Lombardia ha battuto Emilia, Piemonte e Lazio

Grande soddisfazione per il Progetto Giovani Cantù che ha salutato con piacere il primo posto conquistato da Pietro Moscatelli con la selezione regionale Lombarda, all’edizione 2019 della LudecCup che si è svolta nei giorni scorsi a Porcari (Lucca). Nella prima giornata vittoria contro l’Emilia Romagna per 92-73, poi bissata contro il Piemonte per 48-67. Infine il successo nel terzo match contro il Lazio, conclusosi con il punteggio di 66-78. Ancora una bella prestazione per il canturino Pietro Moscatelli, che nella finalissima ha segnato 6 punti

I tabellini delle tre gare

Finale 1° posto: Lazio – Lombardia 66-78

LOMBARDIA: Trucchetti 11, Santinon 7, Noci, Ghidini 12, Sudati 9, Moscatelli 6, Miccoli 9, Schifano 2, Volontè 10, Pasini 1, Renella 10, Dioum.

Lombardia – Emilia Romagna 92-73

LOMBARDIA: Trucchetti 17, Santinon 10, Noci 4, Ghidini 10, Sudati 2, Moscatelli 9, Miccoli 14, Martinelli 9, Volontè 4, Pasini 2, Renella 4, Dioum 7.

EMILIA ROMAGNA: Pinza 4, Piazzi 5, Pezzani 1, Berlati, Sanviti 15, Bylyku 5, Torri 3, Donati 15, Baldini 2, Suzzi 5, Baruffaldi 10, Trasforini 8.

Piemonte – Lombardia 48-67

PIEMONTE: Bossola, Pieretto 3, Milone 2, Giustina 2, Barzon 11, Favero, Cortese 7, Introini, Ceban 2, El Showehy 7, Begni 2, Minasi 12.

LOMBARDIA: Trucchetti 9, Santinon 8, Noci 2, Ghidini 8, Sudati 7, Moscatelli, Miccoli 2, Schifano Martinelli 5, Volontè 8, Pasini 4, Renella 11, Dioum 3.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU