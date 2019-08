Scuola finalmente sono stati nominati i nuovi presidi.

Nominati i nuovi presidi

Sono arrivate oggi, giovedì 22 agosto, a pochi giorni dal suono delle campanelle d’inizio anno, le nomine dei nuovi dirigenti scolastici di una ventina di scuole superiori e istituti comprensivi, ferme a Roma dopo il blocco del “concorsone” indetto dal Miur per presunte irregolarità. Le scuole che finora erano dunque governate da un “reggente” avranno dunque ora, un dirigente assegnato. Si tratta perlopiù di “prime nomine”, dirigenti al loro primo incarico.

All’istituto comprensivo di Figino Serenza Carmen Luisa Apicella, a Porlezza Monica Bagli, a Fenegrò invece Roberta Bellino. Ad Asso all’Istituto Comprensivo Asso, Anna D’Elia, mentre all’istituto comprensivo Rovellasca Katia Cristina Longo. A Mariano Comense l’istituto IV Novembre accoglierà Silvia Mannoni, mentre a Cadorago Barbara Pintus. All’isitito Comprensivo Como Lago arriva Giuseppina Romina Porro, ad Albate ecco invece Lucia Chiara Vitale . Per quanto riguarda Cantù all’istituto d’arte ci sarà Anna Proserpio, mentre in via Fossano Gian Maria Rovelli, in via Pitagora Giovanna Ugga. Al Centro Valle Intelvi Anna Punelli. A Cermenate Tolomeo Rubino, a Dongo Vincenza Tascone, a Gravedona e Uniti Samuele Tieghi. E poi a Bellagio Maria Zambrano, a Inverigo Emilia Zanfardino e a Vertemate Daniele Zani.