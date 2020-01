Serie A1, 15^ giornata: la Limonta Sport Costa Masnaga ci crede, ma nel finale arriva il break decisivo delle lupe.

Limonta Sport Costa Masnaga sconfitta per 62-70

Basket Costa parte con Balossi, Baldelli, Davis, Frost e Pavel in quintetto, mentre San Martino di Lupari risponde con Fietta, Bjorklund, Filippi, Sulciute e Ostarello. Pavel si prende subito le luci della ribalta, rispondendo per le rime a Ostarello e siglando 8 punti in un amen, 8-7 al 2′. Sulciute replica con un gioco da tre punti e Filippi allunga sul +4, 8-12. Un libero di Spinelli e la tripla di Baldelli, però, impattano a quota 12. Entrano in scena anche Davis e Bjorklund, con l’americana di Costa che infila la tripla del +3, 17-14. Frost e un libero della numero 32 delle pantere portano al massimo vantaggio la Limonta Sport, 20-16, mentre la tripla di Bjorklund e un libero di Spinelli chiudono il primo quarto sul 22-19. In apertura di seconda frazione parziale positivo per Costa: un libero di Baldelli, una tripla di Davis e un canestro da sotto di Pavel chiudono un bel break di 6-0 che spedisce le lupe sotto di 9, 28-19. Toffolo completa un bel gioco da tre punti, mentre Spinelli cancella con prepotenza un tiro di Fietta: l’inerzia, però, si sposta verso San Martino di Lupari. Infatti, dopo il canestro nel traffico di Spinelli, parzialone di 11-0 per riaprire i conti e mettere il naso avanti. Senza Rulli, Costa riesce comunque a reagire, grazie alla buona verve offensiva di Spinelli e alla tripla di Frost, 34-35 al 20′. Il terzo quarto è di grande equilibrio: Frost risponde a Ostarello e Fietta, ma Sulciute e Bjorklund siglano il +6, 37-43. La tripla di Baldelli fa il paio con quella di Filippi e Sandri mantiene avanti le lupe, 42-48 al 26′. Le pantere hanno la forza di riaprire il match, con un break di 6-0 confezionato da Davis, Allevi e Frost, 48-48 al 30′. Sandri, Ciavarella e Fietta aprono l’ultimo quarto nel migliore dei modi per le lupe, ma il capitano Baldelli straccia la retina dalla lunga distanza e le pantere aumentano i giri del motore anche in difesa, rimanendo a contatto: 54-57 al 35′. Fietta trova fin troppo facilmente due punti in penetrazione, Spinelli commette il quinto fallo, ma è Balossi a replicare immediatamente, convertendo in due punti un suo errore. È il momento decisivo del match: Fietta e Filippi dalla lunetta creano un solco di 6 punti che sembra invalicabile per le pantere, complice qualche palla persa di troppo. Pavel è l’ultima a mollare, con sei punti consecutivi che riportano la Limonta Sport Costa Masnaga sotto di cinque, 62-67, entrando nell’ultimo minuto di gioco. Le pantere non trovano più la via del canestro, e la tripla di Bjorklund chiude definitivamente i giochi. I due punti vanno a San Martino di Lupari, ma gli applausi vanno inevitabilmente anche a Basket Costa.

Le parole di coach Paolo Seletti alla fine del match