Torna l’anticiclone africano: già da oggi temperature in metta risalita e afa che si farà via via sempre più persistente. Ma quanto durerà?

Torna l’Anticiclone Africano

Dopo una piacevole tregua di sole ma con temperature miti, sta per tornare l’Anticiclone Africano che già alla fine del mese di giugno aveva fatto boccheggiare l’Italia. “L’anticiclone africano interesserà anche l’Italia portando assoluta stabilità e tanto sole almeno sino a giovedì 25 (salvo qualche temporale su Alpi e Prealpi)” – spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com – “Le temperature saranno in netto aumento, con punte di oltre 34-35 gradi al Nord, fino a picchi locali di 36-38 sulle centrali tirreniche e in Sardegna (segnatamente sulle aree interne lontane dal mare). Qualche grado in meno lungo le adriatiche e al Sud ma con caldo comunque abbastanza significativo. Farà caldo anche in montagna, con punte di oltre 30 gradi a 1.000 metri su Alpi, in particolare occidentali, e Appennino centro-settentrionale. Pure i valori minimi notturni inizieranno a risentirne, con progressivo aumento e temperature notturne anche superiori ai 24-25 gradi nelle grandi città soprattutto al Nord”.

Ma quanto durerà?

“Da giovedì 25 luglio e nei giorni successivi l’anticiclone potrebbe iniziare a perdere gradualmente il proprio smalto quantomeno sull’Italia, proprio a causa di un suo sbilanciamento verso il Nord Europa. Nonostante il tempo comunque in prevalenza soleggiato e caldo, si dovrebbe mettere in conto dapprima su adriatiche e Sud, successivamente anche al Nord. Ad ogni modo data la distanza temporale si tratta di una linea di tendenza generale (non di una previsione certa), che necessiterà di conferme e molti aggiornamenti” – concludono da 3bmeteo.com.