11° Mostra Scambio di auto e moto d’epoca e affini, programmata dal 21 al 22 settembre, presso Lariofiere, a favore della ricerca scientifica sulle lesioni del midollo spinale. Nelle due giornate si terranno: un concorso di eleganza riservato a 26 auto storiche di rilevanza italiana, abbinato ad una sfilata di moda con abiti d’epoca,” dalla crinolina alla minigonna”. Domenica 22 invece si terrà un auto – moto raduno, denominata “ Passeggiata d’Autunno “, nei vari Comuni della Provincia di Como e Lecco.

11° edizione a Erba

“Il Centro Fiera di Osnago ha chiuso per ristrutturazione e non si conoscono i tempi della rimessa in servizio. Ma la Ricerca sulle Lesioni del Midollo Spinale continua con tenacia e perseveranza, ed ha bisogno di sostegno e di fondi, visto che attualmente i contributi da parte dello stato sono tendenzialmente uguali a zero!”. Ecco perché, sempre con il motto “Chi aiuta l’uomo aiuta se stesso”, si rinnova la 11^ Mostra Scambio in una nuovo contesto LarioFiere ad Erba.

Organizzata dall’Associazione Amici della Paraplegia

L’evento gode del patrocinio del Comune di Erba, e delle Provincie ed Enti Camerali di Como e Lecco, con il sostegno di oltre 34 associazioni ruotanti intorno al tema delle auto e moto storiche, si allestisce, con la collaborazione del Veteran Car club Como e Auto moto club Anni 70, per offrire al pubblico, sempre più attivo (nel 2018 oltre 7000 visitatori), auto, moto, ricambi, automobilia. Ma non solo: raduni d’auto d’epoca e quest’anno torna la 2^ edizione del Concorso d’Eleganza per 26 selezionate vetture di interesse storico. Il tutto per raccogliere fondi per la “Ricerca sulle Lesioni del Midollo Spinale“. Tra le Mostra Scambio in Italia, si distingue per avere l’ingresso a costo modico e la passione e l’amicizia regnano sovrane tra Auto, Moto, Mezzi da lavoro, Ricambi e Accessori, Automobilia, Modellismo, Editoria, Club e Registri. La mostra-scambio è dedicata a Dino Cordaro, grande appassionato seicentista scomparso prematuramente, mentre promotore di questa e di altre manifestazioni di raccolta fondi è Angelo Colombo, primo volontario al mondo operato dal professor Giorgio Brunelli, a cui è intitolata la Fondazione per la Ricerca sulle Lesioni del Midollo Spinale.

Gli anniversari celebrati in mostra

Quest’anno la 11^ Mostra Scambio di Erba vedrà celebrare alcuni importanti anniversari quali i 50 Anni – dell’Autobianchi A111 – A112 e della Fiat 128.

In Fiera sarà possibile vedere alcune esposizioni a tema. Sabato 21 dalle ore 9.00 alle 19.30 e domenica 22 settembre, dalle ore 9 alle ore 18.00, sarà aperta al pubblico la Mostra-Scambio con numerosi stand. Come anticipato, si rinnova nell’edizione 2019 il Concorso d’Eleganza per 26 selezionate vetture che saranno distinte in 5 categorie :

– Veteran – costruite tra il 1905 – 1945

– Vintage – costruite tra il 1946 – 1955

– Post Vintage – costruite tra il 1956 – 1965

– Classic – costruite tra il 1966 – 1975

– YoungTimer – costruite tra il 1978 – 1998

Già nella mattinata di sabato la giuria esaminerà le vetture iscritte ed esposte in Fiera. Seguirà la sfilata e presentazione delle vetture che verranno abbinate a modelle in costumi d’epoca legati al tema : “ Dalla Crinolina alla Minigonna “ .

Domenica mattina 22 settembre, si terrà il tradizionale grande raduno di auto e moto storiche denominata “ Passeggiata d’Autunno “, raduno per auto e motociclette di interesse storico e sportive di tutti i tempi, per ammirare i paesaggi e le curiosità della Brianza. Previsto foto – ricordo di tutti i veicoli partecipanti.

Nella giornate di apertura della Fiera la “giuria popolare” dei visitatori, attribuirà un ulteriore premio ad una delle vetture partecipanti al Concorso d’Eleganza. Le premiazioni si terranno domenica pomeriggio. Tutto l’utile della manifestazione andrà in beneficenza.