Sono state eseguite nella notte di oggi le prove di carico sul nuovo ponte di Annone Brianza, in provincia di Lecco, di scavalco alla statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” in corrispondenza del km 41,200.

8 maxi camion da 45 tonnellate: ecco le prove di carico sul ponte di Annone

I test sono stati condotti mediante lo stazionamento sulla carreggiata di 8 camion del peso di 45 tonnellate ciascuno mentre le contestuali misurazioni di precisione sono state eseguite tramite apparecchiature topografiche. La sottostante statale 36, temporaneamente interdetta al transito in via precauzionale per il tempo necessario all’esecuzione delle prove, è stata riaperta regolarmente nei tempi previsti.

I risultati delle prove hanno dato esito positivo, pertanto proseguono in queste ore le attività di finitura sul nuovo impalcato, in particolare la posa delle barriere laterali, della segnaletica e l’allestimento delle piste ciclabili, in vista della presentazione dell’infrastruttura, programmata per lunedì 1 luglio.

Lunedì il taglio del nastro

Intanto è arrivato anche il programma ufficiale del taglio del nastro di lunedì. L’inaugurazione del cavalcavia avrà luogo alle 10 alla presenza del Ministro Danilo Toninelli, del Governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana e dell’Amministratore Delegato di Anas Massimo Simonini. Ci saranno ovviamente il sindaco di Annone Brianza Patrizio Sidoti e il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli.